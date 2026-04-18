Fils acaba con el sueño de Rafa Jódar en el Conde de Godó

Rafa Jódar se quedó a las puertas de su primera final de ATP 500 en el torneo Conde de Godó. El madrileño hizo un partidazo ante Arthur Fils, pero se desfondó tras hacer un primer set arrollador perdiendo por 3-6, 6-3 y 6-2. El jugador de 19 años aprenderá una valiosa lección de un partido donde fue superior a su rival, pero no pudo rematar en los momentos clave.

El actual número 57 de la ATP venía lanzado tras eliminar en dos sets a Cameron Norrie y sintió el calor de la pista Rafa Nadal de Barcelona en todo momento. En la primera manga, Rafa Jódar supo imponer su juego de fondo de pista ante un Fils que cometía muchos errores y que parecía asistir impotente a una exhibición del español.

El partido cambió por completo en la segunda manga. A Fils empezó a entrarle todo desde el fondo de pista y tenía una potencia que Rafa Jódar no conseguía equiparar. El francés aprovechó su mayor experiencia para hacer un break en el octavo juego de la manga para establecer el 5-3. Rafa Jódar tuvo bolas de rotura para igualar, pero ahí pasó el tren para engancharse a la segunda manga.

Esas oportunidades perdidas parece que dieron mucha confianza a Fils, mientras que Rafa Jódar empezaba a acusar el esfuerzo de estos días en el torneo. El francés se mostró implacable en la tercera manga ante las dudas del español con el saque. El joven lo intentó todo, pero era completamente imposible ante un rival con el que parece que se está cimentando una rivalidad sana para el futuro.

Jódar, de 19 años, y Fils, de 21, son claramente dos de las grandes promesas del circuito ATP y a buen seguro que pronto serán alternativas a Carlos Alcaraz y Jannick Sinner visto el gran tenis que han conseguido desplegar en el torneo Conde de Godó. El futuro del tenis español está más que asegurado con esta nueva promesa que se une al emergente Martin Landaluce.