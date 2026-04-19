La emoción de Fils tras ganar el Trofeo Conde de Godó: «Han sido ocho meses muy duros»

Arthur Fils grabó su nombre en la historia del Trofeo Conde de Godó. El número 30 del mundo venció a Rublev en la final de Barcelona para levantar su cuarto título en su carrera y el primero en la ciudad catalana. Una gesta histórica para el tenista francés, que no pudo esconder su emoción después de ganar el trofeo.

«Estoy muy feliz de volver a este nivel. Es algo muy grande hacer lo que te gusta. Felicidades al equipo. Ellos han hecho conmigo un trabajo increíble, a si que también darles la enhorabuena. Estoy muy feliz. Han sido ocho meses muy duros por las lesiones, volviendo, teniendo que parar otra vez…pero ahora estamos de vuelta en la pista y hemos ganado Godó», confesó Fils a pie de pista ante la mirada de Rublev.

«He entrenado aquí con Sergi Bruguera, que está en la grada. Me encanta este torneo. Gracias a Tommie, gracias a todos. Volveré», sentenció Fils antes de levantar el Trofeo Conde de Godó entre los aplausos en la pista central.

En la Pista central Rafa Nadal ,el galo de 21 años y verdugo en semifinales del español Rafa Jódar, volvió a evidenciar su gran momento de forma en un encuentro en el que hizo gala de los 31 ganadores, por solo 10 de su rival, para liquidar en una hora y 40 minutos.

Fils hace historia en el Trofeo Conde de Godó

Con su victoria, Fils se convierte en el primer ganador francés del Godó desde 1985, cuando su compatriota Thierry Tulasne se hizo con el título barcelonés ante el sueco Mats Wilander. Además, recoge el testigo del danés Holger Rune, campeón de 2025.

Sin embargo, tuvo que reponerse de un mal comienzo este domingo en la arcilla catalana, después de que Rublev, número 15 del mundo, le rompiese el servicio nada más comenzar (2-0). Supo darle la vuelta al ganar los siete siguientes juegos, cerrando a su favor la manga inaugural y resistiendo a tres bolas de break en contra en el arranque de la segunda.

Con un favorable 2-1, dejó pasar hasta siete pelotas de rotura en el cuarto juego, pero en el sexto consiguió al fin quebrar el servicio de su rival (4-2). A pesar de perder su saque poco después, con un 5-4 al resto se encontró con un 40-0 y tres bolas de partido que no supo aprovechar, dando la vida a Rublev.

De hecho, el ruso firmó una rotura que le daba la posibilidad de empatar el partido, aunque Fils le devolvió el golpe y todo tuvo que decidirse en el ‘tie-break’. En él, el número 30 del mundo se mostró mucho más sólido y acabó sellando su triunfo para levantar el trofeo en Barcelona. Así, suma a su palmarés el cuarto entorchado de su carrera, el tercero en tierra batida de los logrados en Lyon (Francia) en 2023 y en Hamburgo (Alemania) en 2024. Su último título hasta el momento era el del torneo de Tokio 2024, en pista dura.