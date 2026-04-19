Así fue el salto de Fils a la piscina con los recogepelotas tras ganar el Conde de Godó
El francés se impuso en la final tras ganar a Rublev
Cumplió con una tradición histórica en Conde de Godó
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La emoción de Fils tras ganar el Trofeo Conde de Godó
Arthur Fils se proclamó este domingo campeón del Trofeo Conde de Godó. El tenista se impuso por 2-6 y 6-7 ante el ruso Andréi Rublev en una final que estuvo cerca de decidirse en el tercer set si no hubiese sido por una clase magistral del francés para tocar el cielo en Barcelona. Es por ello que cumplió con la clásica tradición del torneo de saltar a la mítica piscina de Godó junto con los niños recogepelotas.
El francés Arthur Fils, 30 de la clasificación mundial, se mostró «feliz» tras conquistar su primer Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, un triunfo con el que entra en la lista de las principales figuras del tenis que también han levantado el título en la capital catalana. «Me siento muy bien en Barcelona. Aquí han ganado algunos de los mejores campeones que ha tenido este deporte, quizá los más grandes de su historia. Así que me hace muy feliz poder poner mi nombre junto al de ellos», apuntó el tenista galo desde la sala de prensa del Real Club de Tenis Barcelona-1899.
Desde el 23 de septiembre de 2024, cuando conquistó el ATP 500 de Tokio, Fils no había vuelto a levantar un título. Entre medias, una fractura por estrés en la espalda le mantuvo ocho meses alejado de la competición durante 2025, un parón que hace que este título le sepa «muy bien». El francés, que llegó a ocupar el puesto número 14 del ranquin mundial, ganó el primer set con autoridad y parecía encaminar el segundo con la misma autoridad. Sin embargo, con 5-4 y 40-0 a su favor, desaprovechó tres bolas de partido, una situación que atribuye a la propia sensación de verse cerca de la victoria.
💧LES TRADICIONS, ARTHUR, LES TRADICIONS!
🎾Fils celebra a la piscina la seva victòria imponent contra Rublev en la final del Godó
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— Esport3 (@esport3) April 19, 2026
«Solo tenía que mantener la calma. Si llegaba al tercer set, llegaría, no era un problema. Pero en esas situaciones es muy difícil conservar la misma actitud y la misma mentalidad, porque empiezas a pensar: ‘voy a ganar’. Y lo mejor es vivir el presente, no proyectarse. Creo que me proyecté demasiado», reflexionó. Fils asume esa experiencia como parte del aprendizaje de cara a los próximos torneos, en los que cree que todavía puede «mejorar aún más». Pese a calificar la semana como «positiva», reconoce que todavía está «lejos» del jugador que irrumpió con fuerza en el circuito antes de su lesión.
«Probablemente ha sido mi mejor partido de la semana, pero creo que todavía puedo hacerlo mejor. He jugado a un gran nivel, pero he fallado un par de golpes y no he sacado como quería. Hoy ha habido un par de cosas que puedo mejorar», opinó Fils.
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