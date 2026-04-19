Así fue el salto de Fils a la piscina con los recogepelotas tras ganar el Conde de Godó

El francés Arthur Fils, 30 de la clasificación mundial, se mostró «feliz» tras conquistar su primer Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, un triunfo con el que entra en la lista de las principales figuras del tenis que también han levantado el título en la capital catalana. «Me siento muy bien en Barcelona. Aquí han ganado algunos de los mejores campeones que ha tenido este deporte, quizá los más grandes de su historia. Así que me hace muy feliz poder poner mi nombre junto al de ellos», apuntó el tenista galo desde la sala de prensa del Real Club de Tenis Barcelona-1899.

Desde el 23 de septiembre de 2024, cuando conquistó el ATP 500 de Tokio, Fils no había vuelto a levantar un título. Entre medias, una fractura por estrés en la espalda le mantuvo ocho meses alejado de la competición durante 2025, un parón que hace que este título le sepa «muy bien». El francés, que llegó a ocupar el puesto número 14 del ranquin mundial, ganó el primer set con autoridad y parecía encaminar el segundo con la misma autoridad. Sin embargo, con 5-4 y 40-0 a su favor, desaprovechó tres bolas de partido, una situación que atribuye a la propia sensación de verse cerca de la victoria.