Guerra de Irán en directo: última hora de la escalada, el bloqueo naval y el riesgo de una nueva ofensiva
Sigue en directo hoy 14 de abril las últimas noticias sobre el conflicto en Irán
La situación en la guerra de Irán vuelve a estar en un punto muy delicado. Hoy, 14 de abril, las principales señales apuntan a una escalada nueva, con el anuncio de una posible o ya en marcha bloqueo naval de puertos iraníes por parte de Estados Unidos, mientras el alto el fuego que se había pactado a comienzos de abril sigue bajo mucha presión.
En las últimas horas, varias informaciones coinciden en que las conversaciones entre Washington y Teherán han terminado sin acuerdo, lo que alimenta el temor a que el conflicto se reactive con más fuerza. Al mismo tiempo, Israel mantiene la presión militar en otros frentes de la región, especialmente en Líbano contra Hezbolá, lo que añade más tensión al tablero.
Claves de lo que está pasando ahora
La clave de hoy es que el conflicto ya no se lee solo como un choque entre Irán, Israel y Estados Unidos, sino como una crisis regional más amplia. El bloqueo marítimo y las amenazas sobre el estrecho de Ormuz elevan el riesgo para el comercio internacional y han empujado al alza el precio del petróleo.
Irán, por su parte, sigue respondiendo con un discurso de resistencia y mantiene abierta la posibilidad de nuevas represalias si percibe que sus infraestructuras o sus rutas de exportación quedan bajo ataque. Eso deja la situación en un equilibrio muy frágil: cualquier incidente naval, nuevo bombardeo o error de cálculo puede romper definitivamente la tregua.
La tensión en Irán sigue al alza
La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel sigue marcando la actualidad internacional, con señales de que la crisis podría entrar en una nueva fase en cualquier momento. El impacto ya se nota en la seguridad regional, en la navegación por el golfo Pérsico y en los mercados energéticos, que siguen muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas.
Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques desde su territorio
El Ministerio de Exteriores de Irán ha reclamado este lunes a Bahréin, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania que cesen «sus actos internacionalmente ilícitos de permitir que sus territorios sean utilizados» por sus agresores, en alusión a Estados Unidos y sus operaciones militares en la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel, y a «reparar íntegramente el daño causado» por estos ataques.
EEUU atribuye a Irán la responsabilidad de avanzar en las negociaciones de paz
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado este lunes que la responsabilidad de dar el próximo paso en las negociaciones de paz con Irán recae sobre Teherán, alegando que la delegación estadounidense abandonó las Conversaciones de Islamabad sin acuerdo porque su contraparte iraní «tuvo que regresar» para «obtener la aprobación» de los términos estadounidenses.