Guerra de Irán en directo: última hora de la escalada, el bloqueo naval y el riesgo de una nueva ofensiva

La situación en la guerra de Irán vuelve a estar en un punto muy delicado. Hoy, 14 de abril, las principales señales apuntan a una escalada nueva, con el anuncio de una posible o ya en marcha bloqueo naval de puertos iraníes por parte de Estados Unidos, mientras el alto el fuego que se había pactado a comienzos de abril sigue bajo mucha presión.

En las últimas horas, varias informaciones coinciden en que las conversaciones entre Washington y Teherán han terminado sin acuerdo, lo que alimenta el temor a que el conflicto se reactive con más fuerza. Al mismo tiempo, Israel mantiene la presión militar en otros frentes de la región, especialmente en Líbano contra Hezbolá, lo que añade más tensión al tablero.

Claves de lo que está pasando ahora

La clave de hoy es que el conflicto ya no se lee solo como un choque entre Irán, Israel y Estados Unidos, sino como una crisis regional más amplia. El bloqueo marítimo y las amenazas sobre el estrecho de Ormuz elevan el riesgo para el comercio internacional y han empujado al alza el precio del petróleo.

Irán, por su parte, sigue respondiendo con un discurso de resistencia y mantiene abierta la posibilidad de nuevas represalias si percibe que sus infraestructuras o sus rutas de exportación quedan bajo ataque. Eso deja la situación en un equilibrio muy frágil: cualquier incidente naval, nuevo bombardeo o error de cálculo puede romper definitivamente la tregua.