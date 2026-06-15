España deja en ridículo a Alemania con el único submarino del mundo capaz de fabricar su propio hidrógeno a bordo aguantando 21 días bajo el agua y ya tiene compradores

El S80 Plus es el submarino con el que España ha pasado por la derecha a Alemania, que siempre ha sido una referencia en lo que respecta a los submarinos diésel-eléctricos. A diferencia de los fabricados en Francia, Estados Unidos o China, que funcionan por propulsión nuclear, la empresa Navantia ha puesto en el mercado una nueva flota que fabrica su propio hidrógeno para poder permanecer en el agua hasta tres semanas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el submarino orgullo de España que se fabrica en Cartagena.

Navantia es la empresa pública de construcción y tecnología naval que se ha convertido en una referencia mundial. Propiedad del Grupo SEPI, perteneciente al Ministerio de Hacienda, diseña y fabrica fragatas, submarinos y sistemas de combate para la Armada española y también para fuerzas navales internacionales, como muestra el último acuerdo firmado con Arabia Saudí para la fabricación y mantenimiento de cinco corbetas 2200. Esta empresa española también ha causado sensación en todo el mundo por el submarino S80 Plus, el primero de Europa capaz de producir su propio hidrógeno.

Antes de hablar de submarinos, hay que tener claro que los hay de dos tipos. Unos funcionan con propulsión nuclear, que pueden vivir cerca de 30 años sin la necesidad de repostar con combustible y son los que solo están al alcance del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China y Rusia. Después, están los submarinos que funcionan a través del combustible diésel y eléctricos y que históricamente se han fabricado en países como Alemania. Ahora, España y Navantia se han convertido en la envidia del mundo, ya que el S80 Plus es el único capaz de fabricar su propio hidrógeno para permanecer hasta 30 semanas sin la necesidad de emerger para repostar.

Así es el nuevo submarino estrella de España

El S80 Plus es capaz de fabricar su propio hidrógeno gracias a la propulsión anaeróbica AIP denominada BEST (Bio-Ethanol Stealth Technology), de tercera generación. Esta tecnología de última generación «consta de un reformador de bioetanol para producir hidrógeno, que a su vez reacciona con oxígeno en una pila de combustible generando electricidad». Gracias a ello, este submarino fabricado en Cartagena puede ampliar su autonomía de inmersión hasta 21 días (tres semanas), lo que reduce su nivel de detectabilidad.

«El sistema AIP permite reformar el bioetanol, evitando así la necesidad de tener hidrógeno a bordo. Las ventajas son que proporciona a los submarinos de la clase S-80 una gran autonomía independiente de la atmósfera de hasta tres semanas, no requiere un mantenimiento importante entre grandes carenas y se puede operar en todo el rango de cotas de inmersión. Además, el uso de oxígeno líquido y bioetanol como reactivos hace posible su fácil disponibilidad a nivel mundial», informa Navantia en su página web oficial.

Sobre las bondades de este submarino, Navantia informa que el sistema de control de plataforma de última generación permite ser operado por una tripulación reducida formada por 32 marinos y 8 plazas para el embarque de personal adicional. También es capaz de alcanzar una velocidad en inmersión superior a los 19 nudos, y una cota máxima de inmersión mayor de 300 m. Tiene aproximadamente 80 m de eslora, 7 m de diámetro y cuenta con un desplazamiento en inmersión de unas 3.000 toneladas.

Navantia también informa que S80 está diseñado para llevar a cabo una amplia gama de operaciones militares y destaca por su capacidad de ataque y su avanzada tecnología que le permite realizar misiones de guerra antisuperficie, antisubmarina y ataques a tierra. Está equipado por:

Misiles subharpoon.

Torpedos DM2A4

Adaptado para el uso de misiles Tomahawk

«Además, sus sensores avanzados le permiten operar en aguas someras, realizar misiones especiales, recopilar datos de inteligencia, llevar a cabo vigilancia y minado secuencial de zonas estratégicas. El S80 también cuenta con un sistema de propulsión anaeróbico que le proporciona gran sigilo en inmersión, lo que es crucial para operaciones encubiertas», informan desde Navantia.