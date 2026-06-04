China desafía las leyes de la ingeniería lanzando al mar un submarino colosal captado por satélites desde el aire

China vuelve a situarse en el centro de atención internacional tras la aparición de unas imágenes satelitales que han dejado boquiabiertos a los analistas militares. Las fotografías, captadas en los astilleros de Jiangnan, en Shanghái, muestran una gigantesca embarcación submarina cuyo diseño rompe con algunos de los principios tradicionales de la construcción naval. El submarino no ha sido oficialmente presentado por Pekín, pero ha sido descrito como uno de los mayores proyectos submarinos del mundo.

Submarino diferente

Lo que más ha llamado la atención de los expertos es la aparente ausencia de vela o torre de mando en el exterior, un elemento muy característico de prácticamente todos los submarinos modernos. Este diseño sin vela podría reducir de forma significativa la resistencia al avance y disminuir el sonido y radar del submarino, haciendo así que sea mucho más difícil de detectar. Las imágenes han llevado a algunos analistas a hablar de una posible revolución en el diseño naval.

El submarino fue visto junto a una planta de acondicionamiento exterior tras ser lanzado directamente al agua. Aunque todavía se desconocen sus especificaciones, algunos expertos piensan que podría tratarse de un prototipo destinado a probar nuevas tecnologías como la de sigilo y navegación submarina.

Carrera submarina de China

Este hallazgo se produce en un momento de rápida expansión de la flota submarina china. Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) ha señalado que entre 2021 y 2025 China lanzó 10 submarinos, superando incluso a Estados Unidos en el ritmo de producción.

La modernización naval forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el presidente Xi Jinping para convertir a la Armada china en una fuerza capaz de operar a escala global. China está también invirtiendo en portaaviones, destructores, submarinos nucleares y sistemas avanzados de misiles, con el objetivo de reforzar su presencia en el Pacífico.

Por ahora, las autoridades chinas no han emitido ningún comunicado oficial sobre el proyecto y la mayor parte del análisis procede de imágenes satelitales comerciales. Algunos expertos piensan que podría tratarse de un submarino no tripulado destinado a misiones de vigilancia o combate.