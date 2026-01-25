Imágenes satelitales revelan una franja marrón gigante entre África y América: los expertos no dan crédito

Una franja marrón gigante entre África y América ha sido revelada por unas imágenes satelitales, los expertos están en shock. Es hora de empezar a pensar en una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser lo que nos dará más de una sorpresa a la hora de ver a nuestro planeta con otros ojos.

Este tipo de elementos que aparecen son una muestra de la acción del ser humano, el futuro puede estar marcado por los primeros descubrimientos que van llegando poco a poco, de una manera muy diferente. Con una tecnología que permite empezar a ver llegar algunos elementos que serán esenciales que tengamos en mente. El cambio climático nos está dejando un planeta muy diferente de cómo nos habíamos imaginado en estos días que tenemos por delante. Esta franja marrón gigante entre dos continentes puede acabar siendo lo que nos acompañará en un viaje hacia las profundidades de un mar que muestra señales de cambios.

No dan crédito los expertos

Los expertos no dan crédito ante lo que está a punto de llegar, con un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que todo puede acabar siendo una señal de alerta. Por lo que, quizás hasta el momento, nunca hubiéramos ni imaginado con algunos elementos que serán esenciales.

Sin duda alguna, estaremos ante una situación que puede acabar siendo lo que nos haga ver cómo afecta este cambio climático que está cambiando por completo con algunos elementos que podemos empezar a tener en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este tipo de elementos pueden acabar generando en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar generando ciertos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa que ha salido de la mano de los satélites que quizás hasta el momento no sabíamos.

Los mares son uno de los lugares que pueden acabar generando algunos elementos que pueden convertirse en un giro radical que, sin duda alguna, deberíamos empezar a tener en consideración. Este nuevo descubrimiento puede acabar siendo una franja marrón que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos hará abrir los ojos ante una dura realidad.

Una franja marrón entre África y América

Tal y como nos explican desde la web de la NASA: «Los científicos que utilizan observaciones por satélite de la NASA han descubierto la mayor floración de macroalgas del mundo. En un artículo publicado el 5 de julio de 2019, en Science, los investigadores describieron nuevas observaciones del «Gran Cinturón de Sargasum del Atlántico». Dirigido por investigadores de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad del Sur de Florida (USF), el equipo confirmó que el cinturón de macroalgas marrones llamado Sargassum puede crecer tan grande que cubre la superficie del Océano Atlántico tropical desde la costa oeste de África hasta el Golfo de México. Esto sucedió en 2018 cuando más de 20 millones de toneladas de Sargassum, más de 200 portaaviones completamente cargados, flotaron en aguas superficiales y causaron estragos en las costas del Atlántico tropical, el Mar Caribe y el Golfo de México. Los científicos utilizaron datos ambientales y algunos muestreos directos del océano para sugerir que el cinturón se forma estacionalmente en respuesta a dos insumos clave de nutrientes. En primavera y verano, la descarga del río Amazonas agrega nutrientes al océano, y esos nutrientes pueden haber aumentado en los últimos años debido al aumento de la deforestación y el uso de fertilizantes. En invierno, la subida a la costa de África Occidental suministra nutrientes de las aguas profundas a la superficie del océano donde crece el sargasum. Basándose en simulaciones numéricas, los científicos descubrieron que la floración toma su forma en respuesta a las corrientes oceánicas predominantes. «La evidencia para el enriquecimiento de nutrientes es preliminar y se basa en datos de campo limitados y otros datos ambientales, y necesitamos más investigación para confirmar esta hipótesis», dijo el científico de la USF Chuanmin Hu, quien dirigió el estudio y ha estudiado Sargassum usando satélites desde 2006. «Por otro lado, basándome en los últimos 20 años de datos, puedo decir que es muy probable que el cinturón sea una nueva normalidad».

Siguiendo con la misma explicación: «La biogeoquímica oceánica de la Tierra está cambiando en respuesta a los forzamientos naturales y humanos», dijo Paula Bontempi, quien dirige el Programa de Biología Oceánica y Biogeoquímica de la NASA. «El Gran Cinturón de Sargasumos Atlánticos sugiere que podemos estar presenciando cambios en los ecosistemas que podrían tener implicaciones importantes para los organismos marinos y los servicios ecosistémicos de los que dependen los humanos». Hu encabezó el trabajo con el primer autor Mengqiu Wang, un becario postdoctoral en su Laboratorio de Oceanografía Óptica en la USF. El equipo incluía a otros de la USF, la Universidad Atlántica de Florida y el Instituto de Tecnología de Georgia. Los datos clave para el estudio provinon de los instrumentos Espectrorradiómetro de Imagen de Resolución Moderada (MODIS) en los satélites Terra y Aqua de la NASA. El mapa en la parte superior de esta página muestra la densidad media mensual de Sargassum en el Océano Atlántico cada julio de 2011 a 2018. Las fotos a continuación muestran abundantes Sargasum en las cayos de Florida en 2014 y a lo largo de una playa en Cancún, México en 2015. La trama cerca del final de la historia muestra el área media mensual cubierta por las algas, según lo observado por MODIS de 2000 a 2018″.