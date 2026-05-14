Un agricultor chino se pasa el juego: crea un submarino 100% eléctrico y alcanza hasta ocho metros de profundidad

Un agricultor chino de 60 años ha inventado un submarino 100% eléctrico que es capaz de sumergirse a una profundidad de ocho metros. Big Black Fish es el nombre de este vehículo artesanal en el que este casi jubilado ha invertido poco más de 6.000 euros y que ya ha sido sumergido en el agua con un éxito notable. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el submarino que ha inventado este agricultor chino.

China asombra al mundo a diario por las evoluciones tecnológicas que le han hecho ser una de las principales potencias del mundo en esta materia, pero de vez en cuando también salen a primera plana algunos inventos de autodidactas que llevan a cabo grandes obras de ingeniería. La última tiene que ver con la construcción de un submarino totalmente eléctrico que pesa cinco toneladas y es capaz de hundirse en el agua hasta ocho metros.

El protagonista de esta historia es Zhang Shengwu, ahora campesino y antiguo carpintero en astilleros fluviales, que a sus 60 años ha saltado a la fama después de construir un submarino que respeta el medioambiente y que ha probado con éxito en aguas chinas. Por ello, su historia ya está siendo contada por medios de comunicación de todo el mundo, a los que este genio ha explicado todo el proceso que ha seguido para llevar a cabo esta obra.

Un agricultor chino y su submarino viral

«He estado cerca del agua durante muchos años y he visto barcos de hierro y barcos de madera, pero nunca había visto un barco que pudiera sumergirse en el agua. Pensé: si otros pueden hacerlo, yo también puedo», cuenta a medios locales Zhang Shengwu, que en 2014 vio varios vídeos sobre construcciones de submarinos y dos años después se puso manos a la obra.

Así que la historia comenzó el pasado año 2016 con un proyecto en el que invirtió 5.000 yuanes (algo más de 600 euros) y no funcionó después de sufrir problemas de filtraciones. Esto le hizo aprender y elaborar un nuevo proyecto con las planchas de acero y los motores usados que había empleado en el primer esbozo.

Para la siguiente construcción invirtió 40.000 yuanes (sobre 5.000 euros) y el resultado, este sí que salió adelante. Ahora el mundo ha podido ver in situ la puesta en escena de este submarino 100% eléctrico gracias a unas baterías, que pesan cinco toneladas y que ha sido bautizado como Big Black Fish o gran pez negro en su traducción al castellano. Este vehículo artesanal tiene capacidad para sumergirse ocho metros durante alrededor de media hora y puede transportar a dos personas.

Este campesino y ahora constructor de submarinos eléctricos ha demostrado que su invento no es un farol y ha probado ante los medios locales el funcionamiento de este submarino. Y ni que decir tiene que el resultado ha sido un éxito. Con menos de 6.000 euros de inversión, este agricultor chino de 60 años ha inventado un submarino artesanal que funciona con energía limpia y es capaz de hundirse sobre las aguas un total de ocho metros. «Fue como un sueño. Tenía miedo de que se filtrara y, a la vez, esperaba llegar más profundo», afirmó Zhang Shengwu en una entrevista.