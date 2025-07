La huelga de Navantia Cartagena empezó el 17 de junio, pero tras casi dos meses los trabajadores siguen esperando que el Gobierno acepte sus peticiones. En concreto, los empleados defienden que sin plus ni subrogación no hay acuerdo. Como consecuencia de esta falta de actuación por parte del Ejecutivo, los trabajadores han ido un paso más allá, y más de 20 empleados han iniciado una huelga de hambre que no tiene fecha para finalizar.

La principal causa de la huelga de hambre en Navantia, empresa que es propiedad del Gobierno español, es la diferencia de salarios que cobran sus empleados, según la ubicación de España en la que se encuentren, por lo que solicitan que se aplique un plus. Es decir, «hay una diferencia de salarios de Cartagena con Ferrol y Cádiz de 600 a 1.000 euros al mes», indican a OKDIARIO fuentes del sindicato CSIF.

Por tanto, la principal petición es que se aplique el plus de Astillero para equiparar los salarios de los trabajadores de una misma empresa. «En el caso de la factoría de Navantia en Ferrol sí que se paga este plus, mientras que en Cádiz tiene el dinero de este plus incluido en otros conceptos salariales», exponen.

Además de que en Navantia Cartagena se están llevando a cabo actualmente proyectos de gran relevancia. «En Navantia Cartagena ahora se está haciendo el proyecto más especializado de la Armada y que incluye submarinos. Por lo que se trata de un trabajo más exigente que el de los demás», explican desde CSIF.

Los trabajadores de Navantia Cartagena son los que menos cobran

La oferta que se les hace desde la Federación del Metal es «un calendario de negociaciones, pero sin la intención de ofrecer nada y sólo con la condición de desconvocar la huelga», explican desde CSIF. Como consecuencia de ello, «los trabajadores han empezado una huelga de hambre y no la van a levantar hasta que haya una negociación en la que se ofrezca algo».

Por tanto, el acuerdo propuesto por la Federación del Metal pretende que no se suba el salario de los trabajadores hasta que tenga lugar una nueva licitación. No obstante, los trabajadores no están de acuerdo con esto.

Otra exigencia de los trabajadores tiene que ver con las licitaciones. «Si hay una nueva oferta de licitaciones y si la gana otra empresa, esa empresa viene con sus trabajadores. Pues lo que se está pidiendo es que se subrogue a los trabajadores, que la empresa que entre se quede con la licitación, pero que también se quede con los trabajadores que hay».

Desde el sindicato CSIF se espera que «Navantia acceda a sentarse a negociar y se pueda llegar a un acuerdo, porque muchos trabajadores ya llevan 25 días de huelga sin cobrar».