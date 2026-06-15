Trump confirma que algunos barcos «están empezando a salir» del estrecho de Ormuz

Horas después de que Estados Unidos e Irán hayan firmado un principio de acuerdo de paz, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que el estrecho de Ormuz ha empezado a desbloquearse. Según Trump, algunos barcos cargados de petróleo han salido del paso.

«Los barcos están empezando a salir fuera del estrecho de Ormuz, muchos cargados de petróleo. Se dirigen a lo largo de la autopista del sur, que es totalmente segura, protegida y cristalina. También hay otras zonas de viaje», ha expresado.

Estados Unidos e Irán llegaron a última hora del domingo a un acuerdo preliminar para el fin de las hostilidades, siendo el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha adelantado el pacto y referido al mismo como un acuerdo de paz con el cual «las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano».

La ratificación del acuerdo tendrá lugar el 19 de junio, en la ciudad suiza de Ginebra, tal y como han confirmado ambas partes. Tras esta fase, le seguirán probablemente unas negociaciones relativas al programa nuclear de Irán.

Ormuz: ¿peaje o no peaje?

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha declarado que prevé que el acuerdo preliminar con Irán permita la reapertura del estrecho de Ormuz sin peaje durante un largo periodo de tiempo. Vance ha asegurado que la medida «gusta» a algunos sectores de Israel a pesar de las críticas».

«Esta es una de esas cosas que vamos a tener que descubrir durante las negociaciones técnicas», ha indicado el vicepresidente estadounidense sobre la reapertura de Ormuz.

Estados Unidos ha presentado el memorando de entendimiento como un acuerdo que abre completamente el estrecho de Ormuz, mientras que las autoridades iraníes han afirmado que serán ellos, junto a Omán, los que mantengan el control sobre el canal, en el que podrían «cobrar por prestar algunos servicios».

Hasta la firma del viernes, Irán tiene previsto realizar una serie de consultas con países de la zona, según ha explicado el portavoz de Exteriores. «Antes de la reunión de Ginebra, viajaremos a algunos países de la región. Hoy y mañana se tomará una decisión final sobre cómo firmar el entendimiento», ha indicado sobre el acuerdo.

«El fin de la guerra en Líbano es parte integral de la comprensión del fin del conflicto. Hemos demostrado en el pasado nuestra determinación al respecto. En este sentido, hemos probado en la práctica que hablamos en serio», ha indicado, señalando además que todo dependerá de la evolución de la situación. «Cuando sea necesario, utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las contrapartes», ha dicho.