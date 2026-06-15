El líder de la dictadura de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha señalado que los ciudadanos iraníes son los «vencedores indiscutibles» tras el acuerdo preliminar firmado con Estados Unidos. El acuerdo cesa las hostilidades y reabre el paso de Ormuz.

«Hasta este momento, podemos afirmar con valentía que vosotros, el heroico pueblo de Irán, habéis sido los vencedores indiscutibles de esta contienda», ha indicado.

El líder de la dictadura ayatolá ha afirmado que Irán surge como «una potencia» tras la crisis. «El declive de la arrogancia hacia la debilidad se ha hecho evidente ante los ojos de todos», ha afirmado sobre la posición de Estados Unidos. Asimismo, añade que la forma práctica de agradecer la situación en la que queda el país es «el esfuerzo incansable por alcanzar un Irán fuerte».

Las autoridades de Irán han señalado que Teherán ejercerá su soberanía junto a Omán en el estrecho de Ormuz y que, si bien no recaudará un peaje a los buques en la zona, sí «cobrará por servicios prestados». El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha explicado que los aspectos diplomáticos «se harán públicos próximamente, y el método y mecanismo para la firma del memorando de entendimiento se decidirán y anunciarán oficialmente hoy y mañana».

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo marcado para el fin de las hostilidades, siendo el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha adelantado el pacto y referido al mismo como un Acuerdo de Paz con el cual «las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano».

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que ambos países firmaron «virtualmente» el acuerdo de paz. «Ya firmamos el acuerdo digitalmente ayer y no se ha liberado ningún fondo, y eso no va a cambiar», declaró.

La ratificación del acuerdo tendrá lugar este 19 de junio en la ciudad suiza de Ginebra, según han confirmado las partes. Hasta la firma, Irán tiene previsto realizar una serie de consultas con países de la zona. «Antes de la reunión de Ginebra, viajaremos a algunos países de la región. Hoy y mañana se tomará una decisión final sobre cómo firmar el entendimiento», ha dicho el portavoz sobre el acuerdo que contempla el fin de las hostilidades también en Líbano.

«El fin de la guerra en Líbano es parte integral de la comprensión del fin del conflicto. Hemos demostrado en el pasado nuestra determinación al respecto. En este sentido, hemos probado en la práctica que hablamos en serio», ha indicado.