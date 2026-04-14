El precio del diésel cae en picado hasta los 1,87 euros: estas son las gasolineras más baratas por provincias en España

El precio del diésel en España da un pequeño respiro a los conductores y se sitúa en torno a los 1,87 euros por litro en abril de 2026. Aunque sigue en niveles altos, la bajada supone un gran alivio para los conductores tras semanas marcadas por los cambios en el mercado energético y las tensiones internacionales.

El precio medio del diésel ronda actualmente los 1,87 €/l, una cifra que refleja una ligera bajada respecto a días anteriores, cuando llegó a rozar los 1,90 euros por litro.

Aun así, el descenso es limitado. Organizaciones de consumidores sitúan el precio medio incluso cerca de los 1,88 €/l en los últimos días, evidenciando que la tendencia sigue siendo inestable.

Grandes diferencias según la provincia

Uno de los factores clave sigue siendo la ubicación. El precio del diésel puede variar notablemente entre provincias e incluso dentro de una misma ciudad.

Por ejemplo, ciudades como Madrid o Barcelona se mueven en torno a los 1,90 €/l, mientras que otras zonas pueden superar con facilidad esa cifra o incluso acercarse a los 2 euros en estaciones concretas.

Sin embargo, también existen opciones mucho más económicas. En algunos puntos del país se han detectado precios muy por debajo de la media, con diferencias que permiten ahorrar más de 10 euros por depósito de 50 litros.

Las gasolineras más baratas

Las estaciones low cost y las ubicadas en centros comerciales siguen liderando el ranking de los precios más bajos.

Madrid:

Torrejón de Ardoz, ALCAMPO, Carretera Loeches-Ajalvir, Km. 12,500, 1.369 €/L.

Alcalá de Henares, ALCAMPO, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona Km 34,0, 1,369 €/L (Gasolina 95)

Alcalá de Henares, ALCAMPO, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona Km 34,0, 1.669 €/L (Diesel A)

Alcalá de Henares, BALLENOIL, Calle Varsovia, 2, 1.669 €/L (Diesel A)

Barcelona:

Sant Adria De Besos, GALP , C/Torrassa, 87-95, 1.364 €/L (Gasolina 95)

Sant Boi De Llobregat, E.S. ALCAMPO SANT BOI, Calle Alberedes, 6,12, 1.368 €/L (Gasolina 95)

Terrassa, PLENERGY, Avenida Del Vallès, 720 B, 1.639 €/L (Diesel A)

Valencia:

Chiva, BALLENOIL, Carretera Madrid – Valencia Km. 72, 1.399 €/L (Gasolina 95)

Manises, STELS, Carrer Del Maestrat, 7, 1.417 €/L (Gasolina 95)

Cortes De Pallas, AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLÁS, Avenida Dr. Sanchez Urzais, 28, 1.472 €/L (Diesel A)

Un respiro insuficiente

Pese a esta leve caída, llenar el depósito sigue siendo bastante caro para la mayoría de los conductores.

El precio del diésel continúa cerca de máximos recientes y la incertidumbre internacional hace difícil prever una bajada sostenida a corto plazo.

Por ahora, comparar gasolineras sigue siendo la mejor estrategia para ahorrar en cada reportaje.