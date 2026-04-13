Precio de la gasolina

Precio de la gasolina hoy 13 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

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precio gasolina 13 abril Madrid
Blanca Espada

El lunes comienza, para los conductores, de nuevo con la duda de saber dónde resulta más económico repostar y es que desde que estallara la Guerra en Irán, el precio de la gasolina primero se disparó, luego bajó un poco y en la actualidad muchos consultan a diario a cuánto se paga el litro de gasolina o diésel en función de donde paremos a llenar el depósito. Algo que se puede notar bastante más en la capital, ya que suele ser algo más caro a si lo hacemos en municipios cercanos. Por ello es importante saber el precio de la gasolina hoy 13 de abril y localizar bien las gasolineras más baratas de Madrid.

Cierto es que el precio por litro parece haberse estancado en torno a los 1,5 euros, céntimo arriba o abajo, y que el diésel sigue más caro, pero repostando a primera hora y en algunos municipios, podemos encontrar que el precio puede estar incluso por debajo de los 1,4 euros o de los 1,35 euros. Tal vez  pienses que eso no sirve de nada, o que da igual, pero si tenemos en cuenta que quienes usan el coche a diario suelen llenar bastante el depósito, lo cierto es que ese ahorro, por pequeño que sea puede marcar la diferencia, así que a partir de los datos que nos aporta el Ministerio de Transmisión Ecológica con su Geoportal de gasolineras ya podemos saber cuánto nos va a costar la gasolina hoy y cuáles son las gasolineras y estaciones de servicio con los precios más bajos.

Precio de la gasolina hoy 13 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo que hemos consultado en Geoportal Gasolineras, estos son los precios para la gasolina y el diésel en Madrid:

Gasolina 95

  • Galp – Alcalá de Henares, Calle Villamalea, 2 – 1,449 €/l
  • Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. Avila – 1,459 €/l
  • Galp – Majadahonda, Pol. Ind. El Carralero – 1,479 €/l
  • Galp – Villalba de Guadarrama, Carrefour Los Valles – 1,509 €/l
  • Galp – Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 92 – 1,509 €/l
  • Galp – Madrid, Avenida de los Poblados – 1,519 €/l
  • Galp – Pinto, Carretera M-506 km 24 – 1,519 €/l
  • Galp – San Sebastián de los Reyes, A-1 km 26,2 – 1,529 €/l
  • Galp – Aldea del Fresno, Carretera M-507 km 16,8 – 1,549 €/l
  • Galp – Colmenar Viejo, Paseo de la Ermita de Sta. Ana, 2 – 1,549 €/l
  • Bp villamanta – Villamanta, Carretera M-507 km 6,7 – 1,565 €/l
  • Repsol – Madrid, Calle Cea Bermúdez, 32 – 1,569 €/l
  • Repsol – Madrid, Paseo Extremadura, 300 – 1,569 €/l
  • Repsol – Madrid, N-IV km 6,70 – 1,569 €/l
  • Campsa – Fortuna, Calle San Bernardo – 1,569 €/l
  • Bp poligono rompecubas – Valdemoro, Calle Narciso Monturiol, 32 – 1,579 €/l
  • Meroil – Moralzarzal, Carretera 608 km 35,2 – 1,589 €/l
  • Repsol – Madrid, Calle María de Molina, 21 – 1,589 €/l
  • Shell – Torres de la Alameda, Pol. Ind. – 1,589 €/l
  • Edv – Miraflores de la Sierra, Carretera M-611 km 7,6 – 1,629 €/l
  • Repsol – Madrid, Avenida Daroca, 336 – 1,639 €/l
  • Tielmes s.l. – Tielmes, Avenida del Ferrocarril, 1 – 1,649 €/l
  • Repsol – Arganda, Carretera M-832 km 3 – 1,652 €/l
  • Blanco – Arganda, Carretera M-832 km 3 – 1,652 €/l

Gasolina 98

  • Alcampo – Alcalá de Henares, Autovía A-2 km 34 – 1,489 €/l
  • Galp – Majadahonda, Pol. Ind. El Carralero – 1,599 €/l
  • Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,599 €/l
  • Carrefour – Alcobendas, A-1 km 14,5 – 1,609 €/l
  • Galp – Villalba de Guadarrama – 1,619 €/l
  • Carrefour – Alcalá de Henares, Espartales – 1,629 €/l
  • Carrefour – Móstoles – 1,639 €/l
  • Shell – Madrid, Campezo, 7 – 1,649 €/l
  • Carrefour – Pozuelo de Alarcón – 1,659 €/l
  • Carrefour – Las Rozas km 22 – 1,669 €/l
  • Galp – Boadilla del Monte – 1,669 €/l
  • Repsol – Madrid, María de Molina, 21 – 1,665 €/l
  • Repsol – Madrid, Cea Bermúdez, 32 – 1,679 €/l
  • Repsol – Madrid, Paseo Extremadura, 300 – 1,679 €/l
  • Campsa – Fortuna – 1,679 €/l
  • Shell – Torres de la Alameda – 1,689 €/l
  • Bp apadis – San Sebastián de los Reyes – 1,689 €/l
  • Galp – Valdemoro – 1,694 €/l
  • Bp villamanta – Villamanta – 1,705 €/l
  • Bp la princesa 1 – Alcorcón – 1,705 €/l
  • Bp valdonaire – Humanes de Madrid – 1,719 €/l
  • Repsol – Madrid, Avenida Daroca, 336 – 1,739 €/l
  • Edv – Miraflores de la Sierra – 1,779 €/l

Diésel

  • Galp – Majadahonda – 1,714 €/l
  • Galp – Madrid, Avenida de los Poblados – 1,799 €/l
  • Galp – Fuenlabrada – 1,809 €/l
  • Galp – Alcalá de Henares – 1,819 €/l
  • Galp – Pinto – 1,829 €/l
  • Galp – Alcalá de Henares (Complutense) – 1,829 €/l
  • Galp – Aldea del Fresno – 1,849 €/l
  • Galp – San Sebastián de los Reyes – 1,849 €/l
  • Galp – Colmenar Viejo – 1,859 €/l
  • Galp – Villalba – 1,869 €/l
  • Repsol – Madrid, Cea Bermúdez – 1,869 €/l
  • Campsa – Fortuna – 1,875 €/l
  • Repsol – Madrid, N-IV km 6,70 – 1,889 €/l
  • Repsol – Madrid, Avenida Daroca – 1,899 €/l
  • Meroil – Moralzarzal – 1,899 €/l
  • Repsol – Madrid, María de Molina – 1,899 €/l
  • Repsol – Madrid, Paseo Extremadura – 1,899 €/l
  • Shell – Torres de la Alameda – 1,949 €/l
  • Edv – Miraflores de la Sierra – 1,959 €/l
  • Repsol – Arganda – 1,992 €/l
  • Blanco – Arganda – 1,992 €/l

Precio de las gasolineras con el Mapa de Geoportal

El precio de la gasolina que marca el mencionado Geoportal de Gasolineras es el actualizado a partir de los datos que aportan las propias gasolineras  y estaciones de servicio de modo que es la herramienta más fiable que tenemos para consultar a cuanto está hoy,  y cualquier otro día, el litro de cualquier tipo de combustible. A partir del resultado que se obtiene, podemos ver un listado como el que os hemos mostrado, pero también un mapa, como el que te dejamos ahora a modo de ejemplo, así que podemos buscar de forma más ajustada en función de la zona exacta en la que vivamos:

precio gasolina 13 abril Madrid
Detalle del mapa de Madrid con precios de la gasolina. (Foto: Geoportalgasolineras.es)

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