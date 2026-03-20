El pulso armado por el control estratégico del Golfo Pérsico entre EEUU e Israel y las fuerzas iraníes ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado mundial.

El cierre significa sacar del mercado una parte importante de la oferta global del crudo, lo que ha provocado una presión en los precios y ha generado una competencia fuerte por los barriles de petróleo y del gas fuera del Golfo. Ahora Asia compite con Europa por el resto, elevando precios para todos. El continente asiático ya absorbía en 2025 cerca del 87% del crudo y el 86% del GNL que pasan por el estrecho de Ormuz.

Como consecuencia del cierre del estrecho y las fuertes competencias por los barriles, el Brent ha pasado de unos 70 dólares (60,45 euros) a casi 120 dólares (103,62 euros) en pocos días, una subida de más del 17% desde el anuncio por parte del gobierno iraní del cierre del estrecho de Ormuz. Por otro lado, el gas de referencia europeo Title Transfer Facility (TTF) se ha disparado alrededor de un 60% hasta unos 52 euros/MWh, provocando que el hub de gas europeo y el índice TTF hayan registrado picos de subidas del 50–75% sobre niveles previos al conflicto.

En Europa, al sustituir gas ruso por GNL, se ha vuelto más dependiente del mercado global; la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que necesitará cerca de una cuarta parte de los envíos mundiales de GNL, dejándola muy expuesta a los shocks del Golfo.

Ante estos hechos, los economistas apuntan a que la guerra de Irán puede afectar más a Europa que a Estados Unidos, por la diferencia en producción propia y su estructura energética. Aunque el gas ruso ya no domina, Europa ha cambiado una dependencia por otra, del gas de gasoducto a un mercado de GNL muy expuesto a puntos críticos como Ormuz.

Por otro lado, España importa relativamente poco petróleo y gas directamente del Golfo; el aumento global de precios le afecta de igual manera, ya que compra en mercados de referencia donde el precio ya incorpora el shock del estrecho de Ormuz.

España ha amortiguado parte del shock gracias a su capacidad de regasificación y al peso creciente de renovables, aunque sigue integrada en los mercados europeos de energía y, por tanto, no puede aislarse de subidas en TTF o en el Brent. El shock actual refuerza el argumento de acelerar renovables, electrificación y eficiencia para reducir la dependencia del petróleo y del gas.

Mecanismo de transmisión: del barril a la cesta de la compra

El encarecimiento del petróleo se traslada casi de inmediato a la gasolina y al gasóleo, debido a la estructura de costes y de logística del sistema económico español. El transporte por carretera mueve en todo el país cerca del 95% de las mercancías, por lo que una gasolina más cara implica costes logísticos más altos casi para todo.

El INE muestra que en 2024 el sector logístico y de movilidad elevó su tasa, debido a la subida de los carburantes, y por lo tanto esa subida contribuyó al cierre del IPC general en el 2,8%.

Por otro lado, la cadena agroalimentaria es un recurso fundamental y masivo para el funcionamiento del país. Y al igual que otros bienes, es «golpeada» por la subida de la energía, por lo que la elaboración de los alimentos antes de que lleguen a las tiendas tiene un coste más elevado, principalmente en los procesos industriales, en los procesos de frío o congelado industrial o de alimentos, así como en el riego eléctrico, los fertilizantes (vinculados al gas) y maquinaria agrícola.

Un informe sectorial de CaixaBank Research subraya que los alimentos acumulaban más de un 30% de subida entre 2019 y 2023, en gran medida por el shock de costes energéticos y de materias primas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que la cesta de la compra OCU subió un 12,1% y 12,7% en 2022 y 2023 y otro 2,9% en 2024; es decir, que se está produciendo un aumento acumulado superior al 30% desde 2021.

En 2025, la subida media de la cesta de la compra en los 12 meses previos fue del 2,5%, con un alza acumulada desde 2021 que ya supera el 35,5%. Y en 2024-2025, dos de cada tres productos de la cesta OCU registraron subidas, a menudo por encima del IPC general.

La OCU estima que la subida acumulada de la cesta de la compra desde 2021 supera el 35,5%.​ Solo en 2024, la cesta subió un 2,9% (tras dos años de subidas de dos dígitos), y aun así el nivel de precios se mantiene en máximos históricos. En 2024, dos de cada tres productos aumentaron de precio; en 2025, el 61% de los artículos analizados volvieron a encarecerse.

Los productos más afectados de los últimos 12 meses son: el café (+54,1%), los plátanos (+35,9%), los limones (+33%), los huevos tamaño M (+29,8%) y el chocolate con leche (+28,8%), según la OCU. Aunque algunos productos han bajado de forma notable, como el aceite de oliva (que llegó a caer un 50% desde sus máximos), el azúcar (-25,7%) o el zumo de naranja (-23,7%), tras encarecerse muchísimo en 2022–2023.

Ante esta subida de los alimentos, informes de OCU y otras encuestas muestran que una mayoría de consumidores ha tenido que modificar sus hábitos: más marcas blancas, menos producto fresco, búsqueda activa de supermercados baratos, etc.

Y en cuanto a los pequeños comercios, supermercados, fruterías y carnicerías operan con márgenes estrechos; y las subidas de energía y transporte encarecen su aprovisionamiento. Por lo que tienen menos capacidad que las grandes cadenas para absorber o negociar subidas, así que o repercuten precios o erosionan margen.