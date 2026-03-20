El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes, 20 de marzo, con un alza de más del 1%, que ha llevado al selectivo a acariciar la cota de los 17.100 puntos, en una apertura marcada, de nuevo, por los precios del petróleo y la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el selectivo madrileño se ha situado a las 9.00 horas en los 17.080,7 puntos, con el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajando más de un 1%, hasta los 107,47 dólares por barril.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba sobre los 94 dólares, con un retroceso del 1,96%. Asimismo, el coste del gas natural ha amanecido también a la baja. Así, el contrato TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, bajaba en la apertura de los mercados de renta variable del Viejo Continente un 2%, hasta los 60 euros por megavatio hora.

El precio del barril de crudo de calidad Brent superó ayer los 119 dólares después de los ataques contra refinerías en el marco de la guerra en Oriente Próximo. En concreto, Irán atacó un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí de Ras Lafan, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars.

Desde Estados Unidos, tratan de calmar los ánimos tras la fuerte escalada que experimentó ayer el precio del petróleo. Su presidente, Donald Trump, ha desvelado que mantuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el bombardeo al yacimiento de gas iraní de South Pars, que comparte con Qatar, para garantizar que no se repiten estos bombardeos a instalaciones energéticas.

«No vamos a hacerlo nunca más», afirmó el mandatario estadounidense en declaraciones desde el Despacho Oval junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tras desvelar contactos con el líder israelí.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

En este contexto, los Veintisiete líderes de la Unión Europea han dado este jueves su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar así la libertad de navegación una vez que «se den las condiciones», al tiempo que han pedido a la Comisión Europea una «respuesta coordinada» y «sin demora» con medidas «temporales y específicas» para contener el encarecimiento de los combustibles y abaratar la electricidad.

De su lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este viernes ante los medios de comunicación tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para informar del plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán.

Las empresas del Ibex 35

Dentro del Ibex 35, todos los valores despertaban en positivo, salvo Repsol, que se dejaba un 1,7% a las 9.00 horas. Los mayores ascensos se los anotaban IAG (+2,62%), Arcelormittal (+2,565%), Indra (+2,4%), Santander (+1,82%), ACS (+1,81%), Sacyr (+1,66%) y BBVA (+1,56%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas del Viejo Continente también comenzaron la sesión de hoy con subidas tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés. El Ftse100 de Londres se alzaba un 0,5% y el Cac40 de París un 0,9%, mientras que el Dax de Fráncfort ganaba un 1,1%.

Ayer, en Wall Street, y después de la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener los tipos de interés, el índice Dow Jones cerró con una caída del 0,4%, mientras que el Nasdaq acabó la jornada con un retroceso del 0,2%. En este contexto, las principales Bolsas asiáticas han presentado comportamientos mixtos este viernes.

El Kospi surcoreano ha cerrado con un avance del 0,3%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong ha bajado más de un 0,7% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso del 1,2%. En Japón, el Nikkei hoy no cotiza por festivo.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1571 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años bajaba hasta el 3,439%.