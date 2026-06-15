El Gobierno de Castilla y León amplía su oferta de FP para el curso 2026-2027: titulaciones y plazos de admisión

La oferta de la Formación Profesional en Castilla y León se amplía de cara al próximo curso y no se trata de algo puntual, sino que es una ampliación bastante ambiciosa que toca distintos niveles formativos y que, además, se reparte tanto por capitales de provincia como por zonas rurales. La idea de fondo es la de acercar estas enseñanzas a más alumnos y, sobre todo, adaptarlas mejor a lo que hoy pide el mercado laboral.

En los últimos años, la FP ha ido ganando peso y cada vez más estudiantes optan por estos ciclos por su carácter práctico y por las salidas profesionales que ofrecen, y eso ha obligado a las administraciones a ajustar la oferta. Castilla y León no se queda al margen de ese movimiento y de cara al curso 2026-2027, la Consejería de Educación ha dado un paso más en esa línea con nuevas titulaciones, cursos de especialización y enseñanzas artísticas que buscan responder tanto a sectores emergentes como a necesidades concretas del tejido productivo de la Comunidad.

El Gobierno de Castilla y León amplía su oferta de FP para el curso 2026-2027

El Plan General de Formación Profesional recoge de forma explícita ese objetivo de reforzar el papel de estas enseñanzas como motor de transformación económica. No se trata sólo de aumentar el número de ciclos, sino de formar perfiles que realmente encajen en el mercado laboral actual.

En total, la nueva oferta suma 23 titulaciones, repartidas entre distintos niveles. Ocho corresponden a ciclos de Grado Superior, cinco a Grado Medio, cuatro a Grado Básico y, además, se incorporan seis cursos de especialización, una modalidad cada vez más demandada por quienes ya cuentan con una base técnica y buscan dar un paso más.

El enfoque, según defiende la Junta, pasa por ajustar esa oferta a las necesidades reales de los sectores productivos, con el objetivo de facilitar la inserción laboral y cubrir perfiles que ahora mismo escasean en algunas áreas.

Nuevos ciclos de Grado Superior en varias provincias

En el nivel de Grado Superior, la ampliación se distribuye por distintas provincias, combinando enseñanzas presenciales y modalidades virtuales, algo que también responde a la necesidad de flexibilizar el acceso.

Burgos: el CIFP Santa Catalina de Aranda de Duero incorporará el ciclo de Acondicionamiento Físico , que sustituye a Enseñanza y Animación Sociodeportiva, mientras que el CIFP Juan de Colonia ofrecerá Asistencia a la Dirección en modalidad virtual.

, que sustituye a Enseñanza y Animación Sociodeportiva, mientras que el ofrecerá León : el IES Giner de los Ríos incluirá Radioterapia y Dosimetría , en sustitución de un grupo de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y el CIFP Ciudad de León impartirá Administración y Finanzas en formato virtual.

: el incluirá , en sustitución de un grupo de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y el impartirá Salamanca: el CIFP Río Tormes añadirá el ciclo de Desarrollo de Proyectos en Instalaciones Térmicas y de Fluidos .

añadirá el . Soria. Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en el CIFP La Merced, también en modalidad virtual, una formación que se impartirá igualmente en el CIFP Ciudad de Zamora, aunque en este caso sólo el segundo curso. Además, este centro zamorano sumará Gestión de Alojamientos Turísticos, también en formato virtual.

Grado Medio y Básico: más presencia en el territorio

La ampliación también llega al Grado Medio, con especial protagonismo de Ávila y León. Repasamos los cursos ahora:

Ávila y León : el IES Isabel de Castilla de Ávila cursará Farmacia y Parafarmacia, que sustituye a Química y Salud Ambiental , mientras que el IES Jorge Santayana ofrecerá Panadería, Repostería y Confitería .

: el cursará que sustituye a , mientras que el . León : la oferta se diversifica con varias incorporaciones y mientras el IES Ornia de La Bañeza impartirá Farmacia y Parafarmacia en modalidad virtual, el CIFP de Ponferrada sumará Emergencias y Protección Civil, y el IES Obispo Argüelle s, en Villablino , estrenará Sistemas Microinformáticos y Redes.

: la oferta se diversifica con varias incorporaciones y mientras el de La Bañeza impartirá sumará s, en , estrenará Ávila : el IES Vasco de la Zarza incorporará el Grado Básico Instalaciones Electrotécnicas y Mecánicas , sustituyendo a Electricidad y Electrónica .

: el , sustituyendo a . Salamanca: el IES Diputación Provincial impartirá Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas, dirigido a alumnado con necesidades educativas o formativas especiales. Este mismo ciclo también se ofrecerá en el IES Leopoldo Cano de Valladolid.

Cursos de especialización: tecnología, industria y turismo

Uno de los bloques que más crece es el de los cursos de especialización, pensados para perfiles más avanzados y muy orientados a sectores concretos.

Burgos se incorporan dos propuestas que son modelado de la Información de la Construcción en el IES Enrique Flórez y Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python en el CIFP Juan de Colonia.

se incorporan dos propuestas que son Salamanca : Restauración, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Históricos y Clásicos en el CIFP Río Tormes, e Inteligencia Artificial y Big Data en el IES Venancio Blanco.

: en el Soria: Turismo Micológico en el CIFP La Merced , una opción muy vinculada al entorno natural de la provincia.

, una opción muy vinculada al entorno natural de la provincia. Zamora: incorporará otro curso de Inteligencia Artificial y Big Data en el IES Claudio Moyano.

Nuevas enseñanzas artísticas en Segovia y Zamora

Más allá de la FP, la ampliación incluye también enseñanzas de Régimen Especial. En concreto, las escuelas de arte y superiores de diseño de Segovia y Zamora comenzarán a impartir los grados superiores de Animación e Ilustración, respectivamente.

Fechas y plazos de admisión para el curso 2026-2027

El calendario de admisión ya está definido y conviene tenerlo en cuenta porque los plazos son ajustados. El periodo ordinario para solicitar plaza en ciclos formativos y cursos de especialización estará abierto del 17 de junio al 7 de julio.

La solicitud será única y podrá presentarse tanto de forma presencial como telemática. En ella, los aspirantes podrán incluir hasta siete ciclos formativos o cinco cursos de especialización, incluso en distintos centros y provincias, lo que da cierto margen para ampliar opciones.

La matrícula para quienes obtengan plaza en este primer proceso deberá formalizarse entre el 20 y el 23 de julio. A partir de ahí, se abre una segunda fase pensada para quienes no hayan conseguido su primera opción o quieran mejorar la adjudicación. En ese caso, podrán participar en el proceso de vacantes y, si obtienen plaza, matricularse entre el 29 y el 30 de julio.

Para quienes se queden fuera o no hayan participado en el proceso ordinario, habrá un periodo extraordinario del 2 al 4 de septiembre, con matrícula del 15 al 18 de ese mismo mes. Además, en octubre se abrirá una última oportunidad: del 1 al 5 se habilitará un nuevo plazo en oferta modular general en los centros que aún dispongan de plazas vacantes.