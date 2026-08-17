Andalucía eleva a 43 los casos de virus del Nilo: suma cinco positivos, uno por primera vez en Huelva

Andalucía ha elevado a 43 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya notificado este lunes cinco nuevos positivos. Cuatro de ellos se han localizado en la provincia de Sevilla y el quinto corresponde a Hinojos (Huelva), lo que supone la aparición por primera vez este año de un caso humano en esta provincia.

Los nuevos contagios se han detectado desde la última actualización de la Junta de Andalucía, realizada el pasado viernes. En concreto, los municipios sevillanos de Almensilla, Coria del Río, Dos Hermanas y Villamanrique de la Condesa han registrado un nuevo caso cada uno. A ellos se suma el positivo confirmado en Hinojos, según los datos de la última actualización de la administración autonómica.

La evolución clínica de los afectados muestra además un incremento de los casos que han desarrollado cuadros de mayor gravedad. De los 43 positivos confirmados hasta el momento, 29 han presentado una enfermedad leve, dos más que en la anterior actualización, mientras que 14 han desarrollado enfermedad neuroinvasiva, tres más que en el último balance.

En cuanto a la evolución de los pacientes, desde el comienzo del recuento de casos en Andalucía se ha registrado una persona fallecida, mientras que otra ha superado la enfermedad sin secuelas. Los otros 32 afectados presentan actualmente una evolución provisional favorable, a la espera de que continúe el seguimiento sanitario de los casos.

La provincia de Sevilla concentra la gran mayoría de los contagios registrados durante este año. Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con más positivos, con un total de nueve. Le siguen Coria del Río, con seis, y Dos Hermanas y La Puebla del Río, con cinco casos cada uno. Aznalcázar acumula cuatro positivos.

Por su parte, Almensilla, Palomares del Río y Sevilla capital contabilizan tres casos cada uno. Los Palacios y Villafranca y Olivares suman un positivo, a los que ahora se añade Hinojos, que se convierte en el primer municipio onubense con un caso humano confirmado en 2026.

La Junta también mantiene activos los trabajos de vigilancia y detección. Hasta el momento se han realizado estudios de laboratorio a 457 usuarios con el objetivo de descartar una infección por el virus del Nilo Occidental. Además, se ha llevado a cabo el despistaje de arbovirosis en 119 casos de meningitis víricas.

25 municipios en área de alerta

Paralelamente, Andalucía cuenta actualmente con 25 municipios declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental, después de que la última actualización haya incorporado a Hinojos, en la provincia de Huelva. Por provincias, también permanecen en esta situación Salobreña, en Granada; Lopera, en Jaén; y Fuengirola, Mijas y Málaga capital.

La provincia de Sevilla concentra 15 de estas localidades en alerta: Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.