Bruselas ha instado a los Estados miembro a prepararse ante una posible interrupción prolongada del suministro energético y a actuar de forma conjunta para garantizar el abastecimiento de petróleo y productos refinados en la UE ante la inestabilidad provocada por la guerra en Irán.

En una carta remitida a los ministros de Energía en vísperas de su reunión informal por videoconferencia de este martes, el comisario del ramo, Dan Jorgensen, ha advertido de que la situación geopolítica está ejerciendo una «presión significativa» sobre los mercados globales de petróleo y gas, en particular tras el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del suministro mundial.

«A corto plazo, preocupa especialmente la dependencia de la UE de la región del Golfo de Oriente Próximo para los productos petrolíferos refinados, agravada por la disponibilidad más limitada de proveedores alternativos y de capacidad de refino para determinados productos dentro de la UE», han explicado desde la Comisión Europea.

En este contexto, Bruselas pide a los Estados miembro anticiparse y adoptar medidas para reforzar la preparación ante un eventual deterioro de la situación respecto a los suministros, en línea con las discusiones que se han intensificado en las últimas semanas en el seno de la UE y que centran también el encuentro de este martes entre los titulares de Energía.

Planificar reservas estratégicas

Entre las principales recomendaciones, el Ejecutivo comunitario insta a aprovechar al máximo los mecanismos existentes, como el grupo de coordinación del petróleo, para planificar de forma conjunta el uso de las reservas estratégicas y optimizar el equilibrio entre oferta y demanda, en particular en lo que respecta al combustible de aviación y al diésel, así como al acceso al crudo para las refinerías.

«Este enfoque debe tener en cuenta las necesidades del mercado y el impacto de la liberación de reservas sobre la seguridad de suministro también a medio plazo. Estas reuniones también pueden utilizarse para coordinar nuestra comunicación pública y transmitir un mensaje coherente que tranquilice a los agentes del mercado y limite la volatilidad», ha añadido el comisario.

Asimismo, Bruselas ha animado a los países de la UE a promover medidas de ahorro de la demanda como «herramienta esencial», especialmente en el transporte, en línea con el plan de diez puntos de la Agencia Internacional de la Energía para reducir el consumo de petróleo.

Jorgensen advierte además de que deben evitarse decisiones que puedan agravar la situación, como aquellas que incrementen el consumo de combustible, limiten la libre circulación de productos petrolíferos o desincentiven la actividad de las refinerías europeas, y pide tener en cuenta el impacto transfronterizo de las medidas nacionales con el fin de preservar el suministro la coherencia del mercado interior.