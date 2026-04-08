Guerra entre EEUU, Israel e Irán hoy 8 de abril en directo | Última hora y claves del conflicto en Oriente Medio
Siguen en directo hoy 8 de abril la situación del conflicto en Irán
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase crucial y muy compleja: EEUU ha aceptado «suspender los ataques» por un periodo de dos semanas, extendiendo así el ultimátum lanzado contra Teherán. Este alto el fuego se produjo sólo horas después de que Donald Trump invocara el fantasma de la bomba nuclear al decir que «esta noche morirá toda una civilización».
De esta manera, el mundo respira tranquilo y ya ha tenido sus primeras consecuencias económicas. El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se desplomaba más de un 13% a primera hora de este miércoles cotizando en el entorno de los 95 dólares por barril.
El presidente de Estados Unidos ha reivindicado esta noche como un «gran día para la paz mundial» y ha avanzado que ayudará a «descongestionar» el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán se ha comprometido a desbloquear de manera controlada por ese mismo periodo de tiempo.
Ormuz, el punto que puede cambiar el rumbo del conflicto
Por su parte, las autoridades iraníes han anunciado que durante las dos semanas que dure el alto el fuego será posible el paso «seguro» por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque «mediante la coordinación» con su Ejército.
«Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas», ha anunciado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país.
Con idéntico tono al adoptado por el mandatario estadounidense, Teherán ha presentado su decisión de que «si cesan los ataques contra Irán», sus «poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas» en la región, como una «respuesta a la fraternal petición del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif», quien ha solicitado este mismo martes al mandatario estadounidense que extienda por dos semanas su ultimátum.
EEUU reivindica su «victoria» tras «alcanzar» sus objetivos militares en Irán
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reivindicado este martes la «victoria» de Estados Unidos en la operación Furia Épica lanzada junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, tras asegurar haber «alcanzado» y «superado» sus objetivos militares fundamentales en un plazo de 38 días, así como por haber «conseguido la reapertura» del estratégico estrecho de Ormuz.
Israel muestra su respaldo al cese al fuego pero advierte que «no incluye» a Líbano
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha mostrado su respaldo a la decisión anunciada la noche de este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los ataques contra Irán por dos semanas, aunque ha precisado que este alto el fuego «no incluye» a Líbano, país en el cual el Ejército israelí perpetra ataques desde el pasado 2 de marzo a raíz de la ofensiva lanzada de la mano de Washington contra Teherán días antes.
Irak celebra el alto el fuego entre EEUU e Irán
Irak ha celebrado este miércoles el alto el fuego pactado entre Irán y Estados Unidos horas antes, destacando que «contribuirá a reducir las tensiones, aumentar las posibilidades de desescalada y consolidar la seguridad y la estabilidad en la región».
Irán anuncia dos semanas de «paso seguro» por el estrecho de Ormuz
Las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante dos semanas será posible el paso «seguro» por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque «mediante la coordinación» con el Ejército del país asiático, minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya prorrogado por ese mismo periodo de tiempo su ultimátum contra la República Islámica.
Trump avanza que ayudará a «descongestionar» Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reivindicado a la noche de este martes como un «gran día para la paz mundial», tras haber negociado un alto el fuego de dos semanas con Irán, al tiempo que ha avanzado que ayudará a «descongestionar» el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán se ha comprometido a desbloquear de manera controlada por ese mismo periodo de tiempo.
Trump acepta extender su ultimátum contra Irán por dos semanas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado «suspender los ataques» contra Irán por un periodo de dos semanas, extendiendo así el ultimátum lanzado contra Teherán a escasas dos horas de que el mismo venza. «Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas», ha anunciado el mandatario estadounidense.
Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán hoy
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase decisiva marcada por la incertidumbre y el riesgo de escalada. En las últimas horas, los ataques cruzados han vuelto a intensificarse, mientras la presión internacional aumenta ante la posibilidad de que el conflicto traspase definitivamente el ámbito regional.
Resistencia Islámica en Irak suspende sus ataques en Oriente Próximo
Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han anunciado este miércoles la suspensión de sus operaciones en el territorio iraquí y en Oriente Próximo durante dos semanas, tras el alto el fuego por el mismo intervalo de tiempo acordado entre Estados Unidos e Irán.