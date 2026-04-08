Guerra entre EEUU, Israel e Irán hoy 8 de abril en directo | Última hora y claves del conflicto en Oriente Medio

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase crucial y muy compleja: EEUU ha aceptado «suspender los ataques» por un periodo de dos semanas, extendiendo así el ultimátum lanzado contra Teherán. Este alto el fuego se produjo sólo horas después de que Donald Trump invocara el fantasma de la bomba nuclear al decir que «esta noche morirá toda una civilización».

De esta manera, el mundo respira tranquilo y ya ha tenido sus primeras consecuencias económicas. El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se desplomaba más de un 13% a primera hora de este miércoles cotizando en el entorno de los 95 dólares por barril.

El presidente de Estados Unidos ha reivindicado esta noche como un «gran día para la paz mundial» y ha avanzado que ayudará a «descongestionar» el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán se ha comprometido a desbloquear de manera controlada por ese mismo periodo de tiempo.

Ormuz, el punto que puede cambiar el rumbo del conflicto

Por su parte, las autoridades iraníes han anunciado que durante las dos semanas que dure el alto el fuego será posible el paso «seguro» por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque «mediante la coordinación» con su Ejército.

«Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas», ha anunciado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país.

Con idéntico tono al adoptado por el mandatario estadounidense, Teherán ha presentado su decisión de que «si cesan los ataques contra Irán», sus «poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas» en la región, como una «respuesta a la fraternal petición del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif», quien ha solicitado este mismo martes al mandatario estadounidense que extienda por dos semanas su ultimátum.