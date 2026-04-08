El Ibex 35 se dispara un 3,7% y el petróleo se hunde un 14% tras el alto al fuego en Irán

Exactamente el Ibex 35 escala un 3% y se sitúa por encima de los 18.000 puntos. El arranque de la jornada bursátil queda marcado por la caída de más de un 14% de los precios del petróleo, a menos de 100 dólares el barril.

El repunte del selectivo se debe a la tregua de dos semanas acordada entre EEUU e Irán lo que provoca una subida en todos los índices mundiales y un desplome histórico del crudo Brent por la reapertura del estrecho de Ormuz

La banca amanece verde

En el arranque de la sesión, Sabadell se presentaba como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 4,86% instantes después de la apertura, por delante de Bankinter (+4,35%) y de Sacyr (+4,25%). En el extremo opuesto, los títulos de Amadeus se dejaban un 2,68%, los de IAG un 1,88% y los de Repsol un 1,32%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy también con subidas, puesto que el Ftse100 de Londres crecía un 2,6% y el Cac40 de París un 3,6%, mientras que el Dax de Fráncfort se revalorizaba un 4,9%. De su lado, Milán ganaba un 4%.

En este contexto de optimismo, las principales Bolsas asiáticas han registrado fuertes avances.

En concreto, el Nikkei japonés ha cerrado con un alza del 5,4%, mientras que el Kospi surcoreano ha subido casi un 6,9%. Por su parte, el índice Shenzhen de China se ha revalorizado un 4,8% y la Bolsa de Hong Kong, que hoy volvía a la actividad tras varios días festivos, avanzaba un 2,9%.

Mirada puesta en los futuros de Wall Street

Se espera que en la jornada de hoy sigan los repuntes, con la mirada puesta en la apertura de Wall Street.

Ayer las acciones estadounidenses cerraron con signo mixto, antes de darse a conocer el progreso en las negociaciones mientras se agotaba el tiempo para que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para que Irán abra el Estrecho de Ormuz.

En la última hora de negociación, los tres principales índices bursátiles de EEUU se recuperaron de las fuertes pérdidas registradas al inicio de la sesión, después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara en X que los esfuerzos diplomáticos para una resolución pacífica de la guerra en Oriente Próximo progresaban de forma constante.

Sharif instó a Trump a prorrogar su ultimátum a Irán por dos semanas y solicitó a Teherán que abriera el Estrecho durante el mismo periodo como gesto de buena voluntad.

Desplome del precio del petróleo

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 94 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras bajar un 13,5%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 96 dólares después de retroceder un 15%.

La fuerte bajada del precio del petróleo, que aún se encuentra por encima de los 72 dólares por barril previos a la guerra en Irán, se produce después de que Trump haya aceptado suspender los ataques contra Irán por un periodo de dos semanas, siempre que el país centroasiático acepte la apertura «total, inmediata y segura» del estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense, en un mensaje publicado a través de su red social, ha especificado que «se tratará de un alto el fuego recíproco» y ha justificado esta decisión en que EEUU ha «cumplido y superado todos los objetivos militares» tras la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Por su parte, las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante dos semanas será posible el paso «seguro» por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque «mediante la coordinación» con el Ejército del país asiático.

El euro recupera su fuerza frente al dólar

La circulación naviera en torno al estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial, ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra.

Irán implementó un cierre de facto de este paso marítimo, aunque el país centroasiático permitía el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1698 ‘billetes verdes’, mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,35%.