El Ibex 35 cierra su sesión con una caída del 0,67% hasta los 17.439 puntos.

Al frente de las alzas, Cellnex y Telefónica lideran las subidas, cercanas al 2%. También destacan Acerinox (+0,53%) y Fluidra (+0,54%), aunque muchas empresas se han dado la vuelta a lo largo de la jornada.

Indra se deja un 0,07%, mientras que CaixaBank es la que más retrocede del selectivo al descontar dividendo, que fuerza su caída hasta rozar el -3%.

Entre otras firmas, Grifols (-2,27%), Rovi (-2,84%) y Ferrovial (-0,94%) son de las más bajistas.

El resto de bolsas también se tiñen de rojo, tras una mañana de resultados positivos con subidas de más de un 1%. Si bien el selectivo español arrancaba la sesión con una subida moderada, por el ultimátum de Trump de paz, ahora el presidente de los EEUU propicia la caída de los mercados.

Trump ha declarado contra Irán que «esta noche morirá toda una civilización». Tras la amenaza, los principales índices de Wall Street registran fuertes pérdidas. Así, el Dow Jones pierde un 0,8%, al igual que el S&P 500, y el Nasdaq cede un 1,3%.

Las bolsas pendientes de Trump

El precio del petróleo se mantiene por encima de los 111 dólares. Lleva al alza desde que Donald Trump, reiterara ayer su ultimátum a Irán, que finaliza a las 2.00 horas de la madrugada de este martes hora española, por el que exige al país centroasiático la apertura del estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

Trump ha afirmado además que la última propuesta diplomática de Irán en el contexto de las negociaciones para poner fin a la guerra «no es lo bastante buena», aunque ha puesto en valor que supone «un paso muy relevante» con vistas a su ultimátum.

En concreto, el Gobierno iraní ha trasladado una contrapropuesta a Estados Unidos en la que rechaza un alto el fuego parcial, plantea una solución a más largo plazo, el fin de las sanciones y un nuevo protocolo para el paso del estrecho de Ormuz.

En este contexto de tensa espera por el desarrollo de las negociaciones para poner fin a la guerra ante la fecha límite dada por Trump, el índice Dow Jones y el Nasdaq de EEUU cerraron este lunes con avances del 0,3% y del 0,5%, respectivamente, aunque sus futuros apuntan a pérdidas moderadas en la apertura de este martes.

Las principales Bolsas europeas cotizaban al alza a media sesión: Londres subía un 0,32%, París un 1,26%, Fráncfort un 0,89%, Milán un 1,25% y el Euro Stoxx 50 un 0,94%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1559 ‘billetes verdes’, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,47%. Respecto a los activos denominados ‘refugio’, el precio de la onza de oro repuntaba un 0,27% hasta los 4.697 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, descendía un 1,18%, hasta situarse en los 68.949 dólares.

Qué ha pasado con el mercado cerrado

De estos días en que las bolsas europeas han estado cerradas, destacan varios datos macro de interés en EEUU, con un sesgo mixto: el pasado viernes, el dato oficial de empleo de marzo superó las expectativas, con aceleración en el ritmo de creación de empleo hasta +178.000 nóminas no agrícolas (vs +65.000e y –133.000 anterior revisado a la baja desde -92.000 anterior).

Destaca la tasa de paro cayendo a 4,3% y los salarios moderando más de lo previsto a +3,5%, lo que sugiere que el mercado laboral se estaba estabilizando antes del estallido de la guerra, aunque el repunte de marzo tiene que ver también con la caída en febrero asociada a factores puntuales (huelgas, meteorología).

Las buenas cifras (+68.000 promedio mensual en 2026) podrían hacer que la Fed conceda más importancia a la evolución de la inflación en el corto plazo.

Por otro lado los PMIs finales de marzo son más débiles que sus preliminares (servicios 49,8 vs 51,1 y compuesto 50,3 vs 51,4) y el ISM de servicios desacelerándose en marzo 54 (vs 54,9e y 56,1 anterior), con caída notable en empleo 45,2 (vs 51e y 51,8 previo) pero fuerte repunte en el componente de precios 70,7 (vs 67e y 63 anterior), probablemente recogiendo la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio.