El conflicto de Irán ha provocado una subida del precio del barril de petróleo hasta superar los 100 dólares, incremento que repercute directamente en los consumidores con un alza de los precios de la gasolina y el diésel. No obstante, no todos pagarán lo mismo por llenar el depósito de su coche, ya que aquellos que conducen un coche de más de 15 años se gastarán entre 350 euros y 500 euros más, hasta final de año, en circular con su vehículo.

Así lo ha señalado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, en la tercera edición de las Jornadas de OKMOTOR, en las que ha subrayado: «La electrificación es una palanca, pero la renovación del parque está ligada directamente a la parte social de nuestro país y es una de las grandes debilidades que tenemos, que un año más vuelve a conseguir más décimas de envejecimiento, y esto nos tiene que poner en alerta».

La guerra de Irán encarece la gasolina

Un problema, el del envejecimiento del parque automovilístico en España, que ligado al encarecimiento de los carburantes, supone, según los cálculos de Faconauto, un coste adicional de 4.000 millones de euros en los coches con más de 15 años, en comparación con los de menos de cinco, que tendrían que asumir unos 1.300 millones adicionales en gasolina por los efectos derivados del conflicto de Irán.

«Si os acordáis de las medias de consumo que teníamos en las fichas técnicas hace 15 años, que estaban entre los 9 o 10 litros de media; ahora estarán rondando entre 4 y 5 litros de consumo, es decir, ya tenemos ahí un gap de 3 o 4 litros por cada 100 kilómetros, que penalizan a los coches más antiguos, sin contar el mantenimiento que han tenido estos vehículos, que también suma un mayor consumo», ha justificado Blázquez para explicar el cálculo.

La presidenta de Faconauto ha señalado que «si este cálculo lo llevas al bolsillo particular, estamos hablando de que entre 350 euros y 500 euros de aquí a final de año, que van a tener que aguantar las clases más desfavorecidas, las que llevan un coche viejo normalmente porque no lo pueden cambiar y que además lo necesitan para trabajar o para su vida cotidiana».

Ley de Movilidad Sostenible

Ante esta situación, Blázquez ha insistido en la necesidad de poner en marcha, con la mayor agilidad posible, el plan de renovación del parque móvil en España que contempla la ya aprobada Ley de Movilidad Sostenible. Sin embargo, la patronal de los concesionarios no confía en que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga en marcha la norma: «No está, no se le espera y no la visualizamos, lo que nos pone muy en alerta para decir que necesitamos ese plan de renovación, el plan de renovación que ya se aplica en comunidades autónomas como Galicia, Andalucía o La Rioja».

Por otro lado, la presidenta de Faconauto ha respaldado la deducción del 15% en el IRPF a la compra del vehículo eléctrico y ha puesto el foco en intentar iniciar a la mayor brevedad posible el Plan Auto+ y también la puesta en marcha de más puntos de recarga en el territorio nacional.