Nuevo giro en la negociación de Irán: el petróleo y el gas rebotan un 4%

El precio del gas natural rebota más del 4% este jueves, por encima de los 54 euros por megavatio hora (MWh), ante el escepticismo sobre una pronta resolución del conflicto en Oriente Medio.

Tras cuatro sesiones de caídas, el precio del gas se aleja de los 31,6 euros en los que cotizaba el pasado 27 de febrero, un día antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán.

También suben un 3%-4% los precios del petróleo con el Brent, referencia internacional, por encima de los 106 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense ganaba también un 4% hasta alrededor de 94 dólares por barril.

Las materias primas se anotan un 4%

Todo ello mientras el estrecho de Ormuz sigue en gran medida bloqueado por Irán. Además, los medios iraníes informaron de que Teherán trabaja en un proyecto de ley para imponer tasas a los buques que transiten por el estrecho.

Las ultimas declaraciones apuntan que el Parlamento está impulsando un plan para codificar formalmente la soberanía, el control y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y al mismo tiempo crear una fuente de ingresos mediante la recaudación de tasas.

El estrecho de Ormuz, la estrecha salida del golfo Pérsico, se considera una vía fluvial internacional abierta a todo el tráfico marítimo.

Imponer tasas pondría fin a ese principio y previsiblemente se encontraría con la firme oposición de los países árabes del golfo, Estados Unidos y otros actores.

Riesgos en el estrecho de Ormuz

La evolución de los precios de hoy indica que el optimismo del lunes respecto a un alto el fuego se ha desvanecido y ahora los traders del petróleo temen una escalada del conflicto. Ya empiezan a hablar de un posible precio del petróleo de 200 dólares.

Gestiona aproximadamente el 20% de los envíos petroleros mundiales, por lo que si algo falla allí se producirían ondas de choque en las tarifas de los petroleros, las primas de seguro y los beneficios de las refinerías a nivel global.

Las pérdidas potenciales ya empiezan a acumularse: hablamos de unos 500 millones de barriles equivalentes de petróleo perdidos a largo plazo.