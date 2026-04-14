Begoña Gómez en las portadas de todos los medios internacionales tras ser procesada por 4 delitos de corrupción

La prensa internacional se ha hecho eco del procesamiento de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida. Medios de gran prestigio internacional, como The Telegraph, La Reppublica, Le Parisien o BBC, entre otros, han informado de esta situación, demostrando el calado internacional y el desprestigio a España de la situación que rodea a la esposa de Sánchez.

En Reino Unido, dos de los principales medios de información generalista, BBC y The Telegraph, informan en su página web y en sus redes sociales oficiales de la decisión del juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa sobre Begoña Gómez. «La esposa del primer ministro español, acusada de corrupción», indica The Telegraph. Por su parte, BBC calca la cabecera, aunque añadiendo que se produce «tras una investigación de dos años».

«Begoña Gómez está acusada de utilizar su relación sentimental para impulsar su carrera profesional a través de un puesto en la Universidad Complutense de Madrid. También se le acusa de utilizar recursos públicos para promover intereses privados», explica la BBC, que incide en que Pedro Sánchez «ha desestimado las acusaciones como un intento de la derecha de perjudicar a su Gobierno».

En Francia, el diario Le Parisien también destaca la acusación «por corrupción» a Begoña Gómez y se hace eco de las declaraciones de Pedro Sánchez. «Describió las acusaciones contra su esposa como un intento de la derecha española de desestabilizar su Gobierno», se puede leer en el medio de cabecera francés. Le Monde, otro de los periódicos destacados, y en su caso de ideología de centro izquierda, reflejan que «un juez acusó formalmente» a Gómez de «malversación de fondos, tráfico de influencias, corrupción en negocios y apropiación indebida de dinero». «Ahora corresponde a los tribunales decidir si será juzgada», añaden en su página web.

«Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, acusada de corrupción». Así informa Il Corriere della Sera, en Italia, donde hacen hincapié en la reacción de Sánchez. «Él dice: ‘El tiempo lo arreglará todo’», añade el diario italiano en el titular de la información sobre el procesamiento de la mujer del presidente del Gobierno español. La Reppublica, con un sesgo hacia la izquierda, transmite que «España solicita la imputación de la esposa de Sánchez». Asimismo, destacan que «los socialistas exigen una ‘justicia por mano propia’».

Begoña Gómez, procesada

El juez Juan Carlos Peinado, titular de la Sección de Instrucción número 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, acordó el lunes la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, junto a su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés Cónsul.

Los cargos que se mantienen sobre Gómez son tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El juez ha sobreseído únicamente el delito de intrusismo profesional y ha concedido un plazo de cinco días a las partes para presentar escritos de conclusiones provisionales de cara al juicio oral.

Pedro Sánchez ha reaccionado públicamente, desde China, al procesamiento de Begoña Gómez. «Ayer conocimos esta nueva noticia y yo lo he dicho siempre. Yo lo que le pido a la Justicia es que haga justicia y, como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más», ha dicho el jefe del Ejecutivo tras su reunión con Xi Jimping.