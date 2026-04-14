El ex jefe de ETA ‘Pototo’, responsable del secuestro de Ortega Lara, en libertad tras pasar 30 años en prisión

Julen Atxurra Egurola, Pototo, antiguo jefe del aparato logístico de la banda terrorista ETA, ha salido de la cárcel este martes después de pasar 30 años en prisión. El dirigente del grupo terrorista fue quien ordenó el secuestro y mantener cautivo durante 532 días al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Pototo estaba condenado a cientos de años de cárcel por el secuestro de Ortega Lara y otros atentados, y ha salido en libertad ocho años antes de lo previsto, después de que se le hayan descontado los que pasó en una prisión de Francia.

El etarra se ha beneficiado de la reforma legal que le ha permitido reducir su sentencia en España al descontar los años encarcelados en otro país. El antiguo líder de la banda terrorista firmó en 2019 una carta desde prisión en la que aseguraba que «ETA no ha sido derrotada».

La asociación Etxerat, que apoya a presos de la banda terrorista, ha indicado que Atxurra, natural de Lequeitio (Vizcaya), ha quedado libre tras la acumulación de la condena ejecutada en Francia. Pototo fue detenido en julio de 1996 en el país vecino y se encontraba preso en la cárcel de Zaballa (Álava).

La fecha prevista para que Pototo quedara en libertad era 2034, cuando se cumplían los 30 años de condena. Pero finalmente se le han descontado los ocho años que pasó en una cárcel de Francia tras su detención, lo que ha adelantado su puesta en libertad tras sólo 22 años en cárceles españolas.

Pototo disfrutó del acercamiento de los presos etarras acordado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, cuando en 2022 fue trasladado a la cárcel de Zaballa. El responsable del secuestro de Ortega Lara era el jefe del aparato logístico de la banda terrorista que se encargaba de suministrar armas y explosivos a los comandos.

El antiguo líder de la banda terrorista empezó a militar en 1984. Se le vinculó con los atentados que costaron la vida de Manuel Villaro, secretario municipal del Ayuntamiento de Ispaster, y de Ignacio Montes, pescador de Lequeitio. En 1995 participó en un atentado frustrado contra el Rey Juan Carlos I.

Pototo fue quien dio la orden de secuestrar a José Antonio Ortega Lara, quien pasó más de 500 días entre 1996 y 1997 retenido en un zulo de 3,5 metros cuadrados. Atxurra fue condenado a 32 años como inductor del secuestro de Ortega, considerándole «el máximo responsable del suministro de material, objetos y dinero, a los distintos grupos de delincuentes que integran la organización, para que pudieran cometer actos ilícitos».