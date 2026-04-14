Si tienes previsto coger el coche hoy martes, es normal que tengas duda de dónde repostar. El precio de la gasolina es el tema central para muchos conductores desde que hace casi dos meses, estallara la Guerra en Irán. De este modo, son muchos los conductores que buscan siempre la opción más económica entre todas las posibilidades y más si vives en la capital, con precios que superan en muchas estaciones el euro y medio. Conozcamos entonces a continuación cuál es el precio de la gasolina hoy 13 de abril y localizar bien las gasolineras más baratas de Madrid.

Los precios parece que no se mueven desde hace días, aunque lo cierto es que siguen por encima de lo que costaba llenar el depósito antes de la guerra. De este modo, en días previos hemos visto como el precio de la gasolina estaba por debajo de los 1,5 euros, llegando incluso por debajo de los 1,4 pero también hemos visto que durante el fin de semana pasado esos precios subieron ligeramente y más para el diésel que sigue por encima de los 1,69 euros e incluso en algunas gasolineras sigue por encima de los 1,7 euros, lo que provoca que muchos tengan que consultar con buenos datos donde es más barato repostar. Y esto lo podemos conseguir a través del Ministerio de Transmisión Ecológica que tiene la herramienta del Geoportal de gasolineras en el que aparecen siempre los precios actualizados, así que podemos hacer la consulta para este día.

Precio de la gasolina hoy 14 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos que podemos consultar en el Geoportal Gasolineras, estos son los precios más económicos para la gasolina y el diésel en Madrid:

Gasolina 95

Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1,369 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,369 €/l

– Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,369 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l Alcampo fuenlabrada – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,397 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,397 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa – 1,397 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa – 1,397 €/l Gasolinera torrejon – Torrejón de Ardoz, Av. Constitución, 108 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Av. Constitución, 108 – 1,399 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, M-300 km 26,9 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, M-300 km 26,9 – 1,399 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Av. Constitución, 225 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Av. Constitución, 225 – 1,399 €/l Ballenoil – Valdemoro, Avenida Andalucía, 7 – 1,399 €/l

– Valdemoro, Avenida Andalucía, 7 – 1,399 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,399 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,399 €/l Plenergy – Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,399 €/l Gasexpress – Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,399 €/l Petroprix – Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,399 €/l Store fuel – Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 56 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 56 – 1,399 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,399 €/l Gasexpress – Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50 – 1,399 €/l Plenergy – Torrejón de Ardoz, Av. Premios Nobel, 1 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Av. Premios Nobel, 1 – 1,399 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2 – 1,399 €/l Supeco – Alcalá de Henares, Polígono La Garena – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, Polígono La Garena – 1,399 €/l Petroprix – Torrejón de Ardoz, Av. Constitución, 287 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Av. Constitución, 287 – 1,399 €/l Plenergy – Torrejón de Ardoz, Av. Constitución, 249 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Av. Constitución, 249 – 1,399 €/l Baratoil – Parla, Av. Cerro del Rubal, 7 – 1,399 €/l

– Parla, Av. Cerro del Rubal, 7 – 1,399 €/l Ballenoil – Valdemoro, Av. de las Morcilleras, 1 – 1,399 €/l

– Valdemoro, Av. de las Morcilleras, 1 – 1,399 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64 – 1,399 €/l Plenergy – Torrejón de Ardoz, Calle Trópico – 1,399 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,469 €/l

– Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,469 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,469 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,469 €/l Alcampo – Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,479 €/l

– Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,479 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1,489 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1,489 €/l Alcampo fuenlabrada – Fuenlabrada – 1,498 €/l

– Fuenlabrada – 1,498 €/l Alcampo – Alcorcón – 1,498 €/l

– Alcorcón – 1,498 €/l Bp rio corvo 365 – Alcalá de Henares – 1,549 €/l

– Alcalá de Henares – 1,549 €/l Cepsa san fernando 365 – San Fernando de Henares – 1,549 €/l

– San Fernando de Henares – 1,549 €/l Bp puente arce 365 – Alcalá de Henares – 1,559 €/l

– Alcalá de Henares – 1,559 €/l Cepsa a4 pinto 365 – Pinto – 1,559 €/l

– Pinto – 1,559 €/l Galp – Navalcarnero – 1,569 €/l

– Navalcarnero – 1,569 €/l Cepsa mayorazgo 365 – Madrid – 1,569 €/l

– Madrid – 1,569 €/l Shell atalayuela 365 – Madrid – 1,579 €/l

– Madrid – 1,579 €/l Bp taraza 365 – Leganés – 1,579 €/l

– Leganés – 1,579 €/l Bp san peter 365 – Madrid – 1,589 €/l

– Madrid – 1,589 €/l Bp la gavia 365 – Madrid – 1,589 €/l

– Madrid – 1,589 €/l Shell ricardo tormo 365 – Butarque – 1,589 €/l

– Butarque – 1,589 €/l Bp nassica 365 – Pinto – 1,589 €/l

– Pinto – 1,589 €/l Galp – Majadahonda – 1,599 €/l

– Majadahonda – 1,599 €/l Galp – Alcalá de Henares – 1,599 €/l

– Alcalá de Henares – 1,599 €/l Avia – Alcorcón – 1,599 €/l

– Alcorcón – 1,599 €/l E.leclerc – Aranjuez – 1,599 €/l

– Aranjuez – 1,599 €/l Bp san fernando puerta de madrid – San Fernando – 1,599 €/l

– San Fernando – 1,599 €/l Bp guadalcanal 365 – Madrid – 1,599 €/l

– Madrid – 1,599 €/l Bp mayorazgo 365 – Madrid – 1,599 €/l

Diésel

Alcampo – Alcalá de Henares – 1,669 €/l

– Alcalá de Henares – 1,669 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz – 1,669 €/l

– Torrejón de Ardoz – 1,669 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia – 1,669 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Varsovia – 1,669 €/l Alcampo fuenlabrada – Fuenlabrada – 1,691 €/l

– Fuenlabrada – 1,691 €/l Alcampo – Alcorcón – 1,691 €/l

– Alcorcón – 1,691 €/l Ballenoil – Madrid, M-607 km 13 – 1,699 €/l

– Madrid, M-607 km 13 – 1,699 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,699 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,699 €/l Baratoil – Parla – 1,709 €/l

– Parla – 1,709 €/l Galp – Majadahonda – 1,714 €/l

– Majadahonda – 1,714 €/l Confor auto – Alcobendas – 1,725 €/l

– Alcobendas – 1,725 €/l Plenergy – Tres Cantos – 1,729 €/l

– Tres Cantos – 1,729 €/l Ballenoil – Tres Cantos – 1,729 €/l

– Tres Cantos – 1,729 €/l Alcampo – Alcobendas – 1,739 €/l

– Alcobendas – 1,739 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Sagitario – 1,749 €/l

– Madrid, Calle Sagitario – 1,749 €/l Ballenoil – Getafe – 1,759 €/l

– Getafe – 1,759 €/l T9 – Fuenlabrada – 1,759 €/l

– Fuenlabrada – 1,759 €/l Ballenoil – Fuenlabrada, Calle Constitución – 1,759 €/l

– Fuenlabrada, Calle Constitución – 1,759 €/l Petroprix – Fuenlabrada – 1,759 €/l

– Fuenlabrada – 1,759 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Albasanz – 1,759 €/l

– Madrid, Calle Albasanz – 1,759 €/l Plenergy – San Lorenzo de El Escorial – 1,759 €/l

– San Lorenzo de El Escorial – 1,759 €/l Petroprix – Leganés – 1,759 €/l

– Leganés – 1,759 €/l Ballenoil – Butarque – 1,759 €/l

– Butarque – 1,759 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Emilio Muñoz – 1,759 €/l

– Madrid, Calle Emilio Muñoz – 1,759 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Versalles – 1,759 €/l

Precio de las gasolineras con el Mapa de Geoportal

Ahora ya hemos visto cuáles son todos los precios de la gasolina para hoy martes 14 de abril, o de hecho las gasolineras que tienen los precios más económicos a primera hora del día, pero si quieres hacer consulta tú mismo a otra hora, o cualquier otro día, puedes entrar en Geoportal de Gasolineras y verás como te aparece un mapa y al lado varios campos entre los que puedes elegir, por población, municipio e incluso el tipo de gasolina. De este modo, vas a poder filtrar los resultados según tu interés y verás al momento los precios actualizados a modo de listado como hemos visto arriba y también en formato mapa para que te puedas ubicar con más detalle, tal y como te mostramos en este ejemplo.