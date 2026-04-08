Dacia ha actualizado el Spring, un coche 100% eléctrico con el que recorrer 100 kilómetros cuesta tan sólo 2 euros, lejos de los consumos que ofrecen en la actualidad los coches propulsados por motores de gasolina, cuyo precio multiplica por seis al que ofrece el nuevo Dacia Spring, con 12 euros de media por el mismo recorrido. Unas cifras que han provocado que el interés por el coche eléctrico se dispare en las últimas semanas ante el alza de los precios del barril de petróleo por el contexto geopolítico.

Así lo ha señalado Laurent Sengenes, CEO de Dacia en España, en el marco de la presentación del nuevo Dacia Spring, a la que ha asistido este diario, en la que ha destacado el aumento del interés por el coche eléctrico por la subida del precio de la gasolina y el diésel provocada por los efectos derivados del conflicto en Irán.

Precio de la gasolina

«Si sacamos un cálculo rápido, un coche de gasolina, que consume de media unos 6 litros aproximadamente para 100 kilómetros, cuesta 12 euros por cada 100 kilómetros, teniendo en cuenta que el litro roza ya los 2 euros en las gasolineras», ha explicado el directivo francés.

Sengenes ha realizado el mismo cálculo, pero con los consumos que realiza el nuevo Dacia Spring. «Si tenemos en cuenta que el coste del kilovatio es de 0,15 euros -precio habitual de cargar el coche en casa- y el consumo de 2,5, el resultado es un gasto de menos de dos euros por cada 100 kilómetros recorridos». «Comparando las dos opciones, conducir un eléctrico, como el Dacia Spring es seis veces más barato por el precio de la gasolina por el contexto actual», ha señalado.

«Esto también es importante para el bolsillo de la gente que quiere conducir y pasarse al coche eléctrico», ha insistido el CEO de Dacia en España, que ha confesado que en las últimas semanas el interés por este tipo de motorizaciones ha crecido ante la escalada de los precios del barril de crudo.

Dacia Spring

Dacia renueva el Spring para ofrecer un placer de conducción superior que hace que este modelo sea aún más atractivo, más seguro y más polivalente en el día a día. Dos nuevos motores de 70 CV/52 kW y 100 CV/75 kW sustituyen a los anteriores de 45 CV/33 kW y 65 CV/48 kW, que ofrecen mayor potencia para circular con total tranquilidad fuera de las ciudades y adaptarse con naturalidad al tráfico por carretera y autopista.

Estos nuevos motores están asociados a una nueva batería de 24,3 kWh que utiliza, por primera vez en Renault Group, la tecnología litio-ferrofosfato (LFP), y que ofrece una seguridad térmica, una longevidad y un coste optimizados.

Fiel a la filosofía Dacia, Spring sigue siendo, a pesar de las múltiples optimizaciones realizadas, el vehículo 100% eléctrico de 4 plazas más ligero del mercado, con un peso aproximado de una tonelada. Esta ventaja contribuye a ofrecer una autonomía adaptada al uso de los clientes. De hecho, su autonomía de 225 kilómetros (ciclo mixto WLTP en versiones con ruedas de 15″) permite utilizar el vehículo toda la semana con una sola carga.

Un nuevo cargador integrado de corriente continua de 40 kW permite recargar la batería del 20% al 80% en tan solo 29 minutos, mientras que habrá que esperar hasta 3 horas y 20 minutos si la recarga se realiza con un cargador de corriente alterna de 7 kW.

El modelo 100% eléctrico destaca por ser el más accesible del mercado con un precio de partida de 11.350 euros —incluidas ayudas y descuentos de la marca- y toda la gama por debajo de los 20.000 euros. También está disponible con una cuota de 65 euros con una entrada de 2.149,75 euros.