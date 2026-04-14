Jardín con pisicina y más de 1.000 m2: así es la increíble casa que Ilia Topuria tiene en una de las zonas más caras de Madrid

Ilia Topuria no sólo está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, también vive en un entorno que refleja bastante bien el nivel al que ha llegado. Mientras prepara uno de los combates más mediáticos de su trayectoria frente a Justin Gaethje, el luchador hispanogeorgiano ha consolidado su vida en Madrid, lejos ya de su etapa en Alicante.

La capital se ha convertido en su base, tanto a nivel profesional como personal. Y no es casualidad ya que aquí ha encontrado un espacio donde entrenar, descansar y mantener ese equilibrio que necesita alguien que compite al máximo nivel en la UFC. Se trata de una casa amplia, moderna y pensada al detalle, situada en una de las zonas más exclusivas de la Comunidad de Madrid y que ha mostrado, de vez en cuando y nunca de forma directa en sus redes sociales, como su cuenta en Instagram donde tiene cerca de 14 millones de seguidores.

Así es la increíble casa que Ilia Topuria en Madrid

La casa de Ilia Topuria se encuentra en Las Lomas, dentro de Boadilla del Monte, una de esas urbanizaciones donde la discreción y la seguridad son casi tan importantes como el propio inmueble. No es una zona cualquiera. Allí viven deportistas de primer nivel y caras conocidas del mundo del espectáculo, lo que explica el perfil reservado del entorno. Grandes parcelas, calles tranquilas y mucha privacidad.

La vivienda supera los 1.000 metros cuadrados y, según distintas estimaciones, su valor ronda los tres millones de euros. Una cifra que encaja con el tipo de propiedades que se manejan en esta zona. Durante su etapa en esta casa, Topuria residió junto a su pareja y su hija pero más allá de lo personal, lo que llama la atención es cómo está planteado el espacio: todo parece girar en torno a su rutina.

Un diseño moderno, limpio y muy funcional

A nivel arquitectónico, la casa apuesta por un estilo contemporáneo bastante marcado. Líneas rectas, espacios abiertos y grandes ventanales que dejan entrar mucha luz natural. No hay exceso de decoración. De hecho, todo está bastante contenido. Predominan los tonos blancos y neutros, con materiales como el cristal o acabados metálicos que refuerzan esa sensación de orden.

Los espacios son amplios, pero sin recargar. Salones grandes, pasillos despejados y mobiliario justo. Es una casa que no busca impresionar con elementos llamativos, sino transmitir calma.

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La cocina, el centro real de la casa

Dentro de esa distribución, hay un espacio que destaca especialmente: la cocina. No es sólo un lugar funcional, sino que está diseñada como punto de encuentro. Cuenta con una gran isla central que permite cocinar, pero también compartir momentos en grupo. Los muebles siguen la misma línea del resto de la casa, con acabados rectos, electrodomésticos integrados y una estética muy limpia. Todo pensado para facilitar el día a día sin romper la armonía del conjunto.

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Un jardín con piscina pensado para desconectar

Si el interior transmite control, el exterior cambia un poco el registro. La casa cuenta con un jardín amplio que rodea la vivienda y que funciona como una especie de refugio privado. Aquí aparecen zonas de descanso, rincones más relajados y, por supuesto, la piscina.

No es un jardín ornamental sin más. Está pensado para usarse. Para desconectar después de los entrenamientos, para pasar tiempo al aire libre o simplemente para bajar el ritmo cuando no hay competición. La vegetación ayuda bastante a esa sensación de aislamiento. Aunque está a pocos minutos de Madrid, el entorno consigue que el ruido quede lejos.

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Un gimnasio propio para entrenar sin salir de casa

Pero si hay un espacio que realmente define la casa, ese es el gimnasio, que es un espacio de nivel profesional, equipado para cubrir todas las necesidades de un deportista de élite. Máquinas de fuerza, zona de cardio, material para trabajo funcional… todo pensado para entrenar a diario sin depender de desplazamientos. Aquí es donde Topuria prepara gran parte de su trabajo físico. Donde repite movimientos, ajusta detalles y mantiene el nivel que luego se ve en combate.

Más allá de los metros cuadrados o del valor económico, la casa de Ilia Topuria dice bastante sobre el momento en el que está. No es sólo una propiedad de lujo. Es un lugar adaptado a su vida actual, donde conviven el alto rendimiento, la vida familiar y la necesidad de desconectar y mientras se acerca una pelea clave en su carrera, ese tipo de entorno cobra aún más sentido, ya que de alguna manera y al final, todo lo que ocurre dentro del octógono empieza mucho antes, en espacios como este. Un sitio donde entrenar, descansar y mantener el foco. Sin distracciones innecesarias. Justo lo que necesita alguien que sigue invicto y que quiere seguir siéndolo.