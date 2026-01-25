Topuria ya tiene próximo rival: Gaethje vence a Pimblett y se convierte en campeón interino de la UFC

Cambio de la planes en la UFC. El combate entre Topuria y Pimblett deberá esperar. Así lo quiso Justin Gaethje, quién venció al mencionado luchador inglés y se convirtió en el campeón interino de de peso ligero. Se enfrentará a Ilia, propietario del título absoluto de la división, cuando regrese de su parón. El duelo, que será cerca del mes de junio, podría dar en el evento de la UFC en la Casa Blanca, pues el citado Gaethje es el único campeón que tiene Estados Unidos en categoría masculina.