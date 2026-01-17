Ilia Topuria tiene un reto por delante. O eso es al menos lo que quieren los aficionados a la UFC -y los propios organizadores-. Todos quieren ver un duelo entre el español e Islam Makhachev. Son dos de las grandes estrellas de ese deporte, pero no hay ni fecha ni confirmación de que esa pelea se vaya a llevar a cabo. Mientras tanto, lo que sí ha avanzado Topuria es cuándo volverá a pelear.

Eso sí, no da fecha exacta, pone un periodo de tiempo, pero al menos ya tenemos un avance de cuándo podremos ver a uno de los grandes deportistas españoles del momento en acción. Será «entre abril y junio», como el propio Topuria ha revelado en sus redes sociales.

Si no pasa nada raro, la pelea será ante el ganador del combate que el próximo 24 de enero tendrán Paddy Pimblett y Justin Gaethje. Quién gane, se medirá a Ilia Topuria con el objetivo para el español de retener el título mundial de peso ligero.

Cabe recordar que Ilia Topuria anunció un parón en su carrera profesional por problemas personales. «Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible», dijo en noviembre. Eso sí, ahora ya ha vuelto a los entrenamientos y su vuelta, como él mismo dice, se producirá «entre abril y junio».

Asuntos extradeportivos -Topuria fue víctima de un intento de extorsión- provocaron que decidiera pausar su carrera deportiva. Optó por no competir para afrontar una serie de problemas personales que engloban la separación con la hasta entonces su pareja y una extorsión por malos tratos que ha sufrido y ha puesto en peligro a su familia. «La verdad solo tiene un camino: los hechos. Mi verdad no necesita gritar; solo necesita ser escuchada. Confío en la justicia», dijo Topuria.

Mientras tanto, seguiremos esperando el mediático duelo ante Makhachev, que no tiene fecha ni celebración, pero que la UFC espera que algún día se produzca para llevar este deporte a un nivel superior de seguimiento. Es, ahora mismo, el mejor combate que se podría dar.