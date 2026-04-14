Dos turistas encontraron una lata tirada en el bosque y pensaron que era basura pero estaba valorada en 330.000 dólares: tenía 600 monedas de oro antiguas dentro
La lata vieja llena de monedas fue hallada en las montañas de Krkonoše, en la República Checa
Dos turistas caminaban por un bosque en las montañas de Krkonoše, en la República Checa, sin imaginar que ese paseo tranquilo acabaría en uno de esos hallazgos o descubrimientos que parecen sacados de una película. No es que estuvieran buscando nada en concreto, simplemente caminaban, mirando el paisaje hasta que algo pequeño, casi insignificante, llamó su atención. Se trataba de una simple lata, que además estaba vieja pero que contenía un tesoro en monedas que como decimos, les pilló por sorpresa.
La lata hallada por estos turistas, estaba medio escondida en un muro de piedra, como si alguien la hubiera dejado ahí hace mucho tiempo. Podría haber sido basura, restos de otro excursionista o cualquier objeto olvidado, per lo cierto es que no lo era, ya que cuando procedieron a abrirla se dieron cuenta de que aquello no tenía nada que ver con lo que esperaban si bien había casi 600 monedas de oro.
La lata tirada en el bosque con monedas de oro dentro
Dentro de esta lata que parecía olvidada, no había residuos ni objetos sin valor, sino que lo que encontraron fueron 598 monedas de oro, colocadas con cuidado, agrupadas en pequeños paquetes y envueltas en tela oscura, como si alguien hubiera querido protegerlas del paso del tiempo. La escena, según se ha contado después, fue bastante impactante si bien no es algo que uno espere encontrarse en mitad de una ruta de montaña.
Pero lo más curioso es que la historia no terminó ahí. A unos pocos metros apareció otro escondite. Esta vez no era una lata, sino una caja de hierro. Y dentro había más objetos: pitilleras, pulseras, un monedero de malla, un peine, incluso una cadena con una llave. En conjunto, todo pesaba unos 7 kilos y se convirtió en un hallazgo considerable que los excursionistas decidieron no tocar más de la cuenta y entregar directamente al Museo de Bohemia Oriental.
Un conjunto que de piezas que sin embargo, no encajan de todo
Cuando los expertos comenzaron a analizar las piezas, se dieron cuenta de que aquello no era un lote cualquiera. Las monedas, por ejemplo, no procedían de un solo país ni de una única época, ya que había piezas acuñadas entre 1808 y 1915, provenientes de distintos puntos de Europa: Francia, Austria-Hungría, Rusia, Italia, Rumanía, Bélgica o incluso Turquía. Una mezcla que, de entrada, complica bastante entender cómo acabó todo en el mismo lugar.
Eso es precisamente lo que más intriga a los especialistas. No parece una colección reunida de golpe, sino algo que se fue formando poco a poco, a lo largo del tiempo. Además, algunas monedas del antiguo Imperio austrohúngaro siguieron en circulación hasta bien entrada la década de 1930, lo que abre todavía más el abanico de posibilidades sobre cuándo pudo esconderse el tesoro.
Una decisión tomada en un momento complicado
La gran incógnita es saber quién escondió todo esto y por qué nunca volvió a recuperarlo. Los expertos manejan varias hipótesis, pero todas apuntan en una dirección bastante clara: momentos de inestabilidad. Y en Europa, durante el siglo XX, no faltaron precisamente. Guerras, desplazamientos forzosos, cambios políticos, deportaciones… todo eso formaba parte del contexto en el que muchas personas decidían ocultar sus bienes más valiosos. Era una forma de protegerlos, de intentar salvar algo en medio de la incertidumbre.
También se habla de reformas monetarias. En esos periodos, el dinero podía perder valor de un día para otro, así que convertirlo en oro y esconderlo era, en cierto modo, una apuesta más segura.
No importaba el valor de las monedas, sino el material
Hay otro detalle que ha llamado la atención de los especialistas y que ayuda a entender mejor la intención de quien lo escondió. No parecía importar demasiado el valor nominal de cada moneda. Es decir, si eran de 5, 10 o 100 unidades no era lo relevante. Lo importante era que estaban hechas de oro. Eso refuerza la idea de que no se trataba de una simple colección o de algo guardado por afición. Era, más bien, una reserva de valor. Algo pensado para proteger riqueza en caso de que todo lo demás fallara, pero por alguna razón, esa persona nunca regresó.
Un hallazgo con final (casi) feliz
A día de hoy, el misterio sigue abierto ya que no se sabe quién fue el dueño de este tesoro ni qué ocurrió exactamente para que quedara olvidado durante décadas en ese lugar. Lo que sí se sabe es qué pasará ahora, con el conjunto que será conservado y expuesto al público, permitiendo que cualquiera pueda ver de cerca estas monedas y objetos que han permanecido ocultos tanto tiempo.
Los dos excursionistas, por su parte, recibirán una recompensa equivalente al 10% del valor estimado, que supera los 330.000 dólares. Una cifra nada despreciable para algo que empezó como un paseo más. Y todo, por fijarse en una simple lata que, a primera vista, no tenía absolutamente nada especial pero que estaba llena de monedas.
