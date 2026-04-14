El BOE lo ha confirmado y es oficial: las comunidades de España en las que será festivo el 23 de abril

Después de las vacaciones de Semana Santa, llega un nuevo festivo el próximo 23 de abril, aunque sólo en dos comunidades autónomas. Al caer en jueves, algunos centros educativos crearán un puente de cuatro días, sumando el viernes 24 de abril como un día sin clases. Sin embargo, este macropuente sólo es escolar, ya que el viernes no es un día festivo y, por ende, los empleados tendrán que acudir a sus puestos de trabajo como de costumbre. Pero, ¿por qué el 23 de abril sólo será un día festivo en dos comunidades autónomas y no en todo el país? Para entenderlo, tenemos que conocer cómo funciona el calendario laboral en España.

En primer lugar, hay ocho festivos nacionales que se disfrutan en todo el territorio nacional; en 2026 son: Año Nuevo (jueves, 1 de enero), Epifanía del Señor (martes, 6 de enero), Viernes Santo (viernes, 3 de abril), Fiesta del Trabajo (viernes, 1 de mayo), Asunción de la Virgen (sábado, 15 de agosto), Fiesta Nacional de España (lunes, 12 de octubre), La Inmaculada Concepción (martes, 8 de diciembre), Natividad del Señor (viernes, 25 de diciembre). Por otro lado, las comunidades autónomas pueden elegir cuatro festivos autonómicos que, en el caso de la Comunidad de Madrid, en 2026 son: Jueves Santo (jueves, 2 de abril), Fiesta de la Comunidad de Madrid (sábado, 2 de mayo), Fiesta de la Comunidad de Madrid (sábado, 2 de mayo). Finalmente, cada Ayuntamiento puede añadir dos festivos locales; en 2026, el Consistotio madrileño ha elegido San Isidro (viernes, 15 de mayo), La Almudena (lunes, 9 de noviembre).

Festivo el 23 de abril

En Aragón, la fecha coincide con el Día de Aragón, una celebración que tiene como referencia a San Jorge, patrón de la comunidad. Su origen está ligado a un episodio histórico situado en la Edad Media, lo que refuerza su carácter simbólico. El festivo afecta a las tres provincias aragonesas: Zaragoza, Huesca y Teruel. Por su parte, Castilla y León también establece el 23 de abril como su fiesta autonómica. Esta conmemoración recuerda un acontecimiento histórico relacionado con la Batalla de Villalar en el año 1521. El festivo se aplica a toda la región, lo que incluye a sus nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Aragón

La figura de San Jorge estaría inspirada en un soldado nacido en Capadocia. Como militar del ejército romano, fue destinado a diferentes puntos del Mediterráneo, entre ellos la ciudad de Silca, en Libia; allí había un lago donde habitaba una criatura que aterrorizaba a la población. Para apaciguarlo, primero le ofrecían animales, pero cuando estos se agotaron, comenzaron a sacrificar personas, elegidas por sorteo. En uno de esos sorteos, la elegida fue la hija del rey.

En ese momento apareció el soldado Jorge, que según la tradición, llegó montado en su caballo blanco y armado con una lanza. Se enfrentó al dragón y logró derrotarlo, salvando a la joven y liberando a la ciudad de la amenaza. Como agradecimiento, el pueblo le ofreció recompensarlo, pero Jorge pidió que todos abrazaran la fe cristiana. Esto, en época del emperador Diocleciano, provocó su persecución y posterior martirio, lo que con el tiempo llevó a su canonización como santo.

Con el paso de los siglos, su figura se extendió por toda Europa y llegó hasta la Península Ibérica. En Aragón se consolidó especialmente tras la tradición que lo vincula con la Batalla de Alcoraz en 1096, donde ayudó a las tropas cristianas, lo que reforzó su papel como símbolo protector de la región.

Castilla y León

En 1518, el juramento de Carlos I como rey de Castilla y las demandas económicas de su proyecto imperial como futuro emperador del Sacro Imperio Germánico (Carlos V) provocaron un fuerte malestar en Castilla. Las Cortes presentaron numerosas quejas, entre ellas el rechazo a financiar sus planes fuera del reino y la preocupación por la llegada de consejeros flamencos, lo que generó temor entre la nobleza local por la pérdida de poder.En este contexto surgió la rebelión de los comuneros, con figuras como Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, que intentaron defender los intereses del reino.

El conflicto finalizó el 23 de abril de 1521 en la batalla de Batalla de Villalar, donde las tropas imperiales derrotaron a los comuneros. Sus líderes fueron capturados y ejecutados al día siguiente. Con el tiempo, este episodio pasó a convertirse en un símbolo histórico, y en la actualidad el 23 de abril es la fecha en la que se celebra el día de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León, en 1986, decidió fijar por ley la fecha del 23 de abril como el «Día de la Comunidad. Esta fecha, según el texto legislativo, «ha permanecido en la memoria colectiva del pueblo que, consciente de la trascendencia que tuvo para la determinación de su evolución y desarrollo, ha reivindicado siempre como fecha ilusionada para la recuperación de su libertad y autogobierno en la solidaridad y unidad de España».