Uno de los pueblos más bonitos de España tiene un Sendero Azul con vistas que quitan el hipo: es corto y accesible

En la costa occidental de Asturias, el concejo de Cudillero ofrece a los amantes del senderismo un destino único: un camino que combina belleza paisajística, accesibilidad y reconocimiento internacional.

La Senda Peatonal de la Concha de Artedo es un Sendero Azul avalado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que reconoce las rutas de alto valor ambiental, paisajístico y turístico. En 2026, este camino volvió a figurar entre los senderos distinguidos en el Principado de Asturias.

Senda Peatonal de la Concha de Artedo: un Sendero Azul en Asturias con vistas espectaculares

La ruta Lamuño-Oleiros-Concha de Artedo es un recorrido circular que recorre algunos de los paisajes más impresionantes del litoral asturiano. Su principal atractivo es que permite disfrutar de acantilados, bosques y playas sin dificultad técnica, lo que la convierte en ideal para familias y senderistas ocasionales.

El itinerario tiene unos 10,1 kilómetros. El sendero cuenta con un desnivel moderado, catalogado como de dificultad fácil. El tiempo estimado de caminata es de entre tres y cinco horas, dependiendo de las paradas para contemplar y fotografiar el entorno.

El trayecto parte de la plaza de Lamuño, avanzando por caminos asfaltados que pronto se adentran en bosques de robles y castaños, ofreciendo un contraste único entre el verde de la vegetación y el azul del Cantábrico. La senda alterna caminos rurales y pequeños arroyos que aportan dinamismo al recorrido.

Qué ver en la ruta Lamuño-Oleiros-Concha de Artedo: playas, bosques y humedales

Estos son algunos de los puntos de interés más destacados de este Sendero Azul asturiano:

Monte Valsera: un pinar con área recreativa y vistas privilegiadas sobre Artedo.

un pinar con área recreativa y vistas privilegiadas sobre Artedo. Playa de Oleiros : una cala rocosa, aislada y salvaje, perfecta para desconectar.

: una cala rocosa, aislada y salvaje, perfecta para desconectar. Aliseda de Artedo: un humedal de gran valor ecológico, atravesado mediante una pasarela de madera que permite admirar la flora sin afectar al ecosistema.

La ruta culmina en la Playa de la Concha de Artedo, un arenal de 600 metros donde el mar se filtra de forma natural entre piedras, conformando uno de los espacios más representativos del Sendero Azul.

Lamuño, el pueblo asturiano que da vida al Sendero Azul

El inicio y final de la ruta se encuentra en Lamuño, una pequeña localidad sobre un acantilado que conserva el encanto de la Asturias rural. Sus calles tranquilas, casas tradicionales y huertas permiten al visitante sumergirse en la vida local.

Entre sus joyas patrimoniales destacan la Ermita del Rosario y la Capilla de la China, un templo del siglo XVIII de origen indiano. Su nombre proviene de una imagen mariana de rasgos orientales rescatada de un naufragio procedente de Filipinas.

Este detalle convierte a Lamuño en un pueblo con historia y encanto que complementa la belleza del Sendero Azul. Otros itinerarios destacados de Asturias son Senda Costa Norte, Senda Costera de los Miradores, Senda Costera Navia, Ruta Cascada del Nonaya, Sendero Azul Marino Tapiego y Senda Punta Muyeres.

Por último hay que destacar las rutas nuevas: Senda Costera Castello – Porcía, Sendero Ruta de la Pistola y Senda Fluvial Río Linares. Y tú, ¿has paseado por algunos de estos caminos?