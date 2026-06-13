Nadie habla de este Camino de Santiago pero quienes lo han hecho aseguran que no hay otro igual en todo el mundo

Según la la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, 2025 llegaron a la ciudad 530.987 peregrinos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos que completan la ruta solicitan la Compostela, por lo que el número de peregrinos que llegaron a la capital gallega probablemente fue aún mayor. Además, hay quienes sólo hacen algunos tramos del Camino y no necesariamente completan el recorrido hasta Santiago.

En cuanto al origen de los peregrinos, el 43% de quienes llegaron a Santiago en 2025 eran españoles. Con 228.527 personas, España fue la nacionalidad más representada. Por comunidades autónomas destacaron los peregrinos andaluces (53.805), seguidos de madrileños, valencianos, catalanes y gallegos. El segundo país con mayor presencia en el Camino fue Estados Unidos, con 43.980 peregrinos, algo más del 8% del total. A continuación se situaron Italia (26.680), Alemania (24.356) y Portugal (22.821). En conjunto, los peregrinos extranjeros sumaron 302.460 personas, superando a los nacionales.

Ruta primitiva del Camino de Santiago

El Camino Francés volvió a liderar claramente las preferencias. Con 242.179 peregrinos, concentró cerca de la mitad de todas las Compostelas emitidas, manteniendo su posición histórica como la ruta más conocida y transitada. Le siguieron el Camino Portugués, con 100.835 peregrinos, y el Camino Portugués por la Costa, con 89.509.

Sin embargo, hay rutas menos conocidas pero que merecen muchísimo la pena, como el Camino Primitivo reconocido por la UNESCO, junto con el Camino del Norte, como Patrimonio de la Humanidad. «El Camino Primitivo es la primera ruta de peregrinación, la más antigua. Enlaza Oviedo con Santiago de Compostela y discurre en buena parte por trazados de calzadas romanas. El primer rey peregrino fue precisamente el monarca astur-galaico Alfonso II el Casto, quien, en el primer tercio del siglo IX, quiso viajar a Santiago para confirmar que los restos que acababan de aparecer en Compostela eran realmente los del apóstol.

La devoción del rey por la causa jacobea (se había criado en el monasterio lucense de Samos y era seguidor del Beato de Liébana) fue decisiva para cimentar el nuevo culto. Alfonso II mandaría construir, en la naciente urbe, la primera iglesia. Además, concedió diversas donaciones y promovió el establecimiento de la primera comunidad monástica destinada a atender las demandas del culto en el altar de Santiago, el monasterio de Antealtares», explica la web del Camino de Santiago.

Itinerario

El Camino Primitivo es la ruta perfecta para quienes desean recorrer el itinerario jacobeo más antiguo del que se tiene constancia. Fue el camino que siguió el rey Alfonso II el Casto en el siglo IX para venerar la recién descubierta tumba del Apóstol Santiago.

La primera etapa une Oviedo y San Juan de Villapañada, con una distancia de 30,5 kilómetros. La segunda etapa va de San Juan de Villapañada a Salas. Tiene una longitud de 20,2 kilómetros, una duración media de 5 horas y una dificultad media, y destaca el ascenso hasta el Santuario de Nuestra Señora del Fresno.

La tercera etapa conecta Salas con Tineo a través de 20,2 kilómetros. El tiempo estimado es de 5 horas y su dificultad es media. La cuarta etapa transcurre entre Tineo y Pola de Allande, con una distancia de 28,2 kilómetros. Su duración aproximada es de 6 horas y 30 minutos y presenta una dificultad media.

La quinta etapa va de Pola de Allande a La Mesa. Sus 22,8 kilómetros requieren alrededor de 6 horas de marcha y cuentan con una dificultad alta, debido principalmente a la exigente subida al Puerto del Palo y a los importantes desniveles del recorrido.

La sexta etapa une La Mesa con Grandas de Salime en un trayecto de 16,8 kilómetros. Se completa en unas 4 horas y 30 minutos y tiene una dificultad media. La séptima etapa discurre entre Grandas de Salime y A Fonsagrada, recorriendo 28,1 kilómetros. La duración estimada es de 6 horas y 45 minutos y presenta una dificultad media.

La octava etapa enlaza A Fonsagrada (Padrón) con O Cádavo Baleira. Tiene una longitud de 23,4 kilómetros, una duración aproximada de 6 horas y una dificultad media.

Historia

Durante los siglos IX y X, el Camino Primitivo fue una de las principales rutas de peregrinación hacia Santiago de Compostela. Era utilizado tanto por habitantes de los territorios asturianos y gallegos como por peregrinos procedentes de otras regiones de la Península Ibérica y de distintos países europeos. Entre quienes recorrieron esta senda destacó Alfonso III el Magno, sucesor de Alfonso II, que la transitó en dos ocasiones y promovió la consagración de la segunda basílica compostelana en el año 899.

Con el traslado de la capital del reino a León, entre los siglos XI y XII, el protagonismo pasó progresivamente al Camino Francés, impulsado por los monarcas como la principal vía jacobea. A pesar de ello, el Camino Primitivo continuó manteniendo una notable relevancia gracias a la devoción que despertaban las importantes reliquias conservadas en las catedrales de San Salvador de Oviedo y de Lugo. La importancia histórica de esta ruta también queda reflejada en los numerosos restos de antiguos hospitales de peregrinos que todavía pueden encontrarse a lo largo del recorrido, tanto en zonas montañosas como en la propia ciudad de Lugo.