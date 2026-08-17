Ni Pedraza ni Sepúlveda: la villa segoviana que se alza sobre un embalse y esconde la llamada Capilla Sixtina de Castilla

En el corazón de Segovia se encuentra uno de los pueblos más bonitos de Castilla y León. Maderuelo, un municipio de apenas un centenar de habitantes, es un auténtico pedazo de historia medieval rodeado de naturaleza. Sus orígenes se remontan al siglo X y la localidad se asienta sobre un cerro rocoso, donde destaca la silueta de su iglesia de Santa María del Castillo, un templo que conserva una sorprendente combinación de estilos arquitectónicos.

Cada año, durante el último fin de semana de agosto, la localidad celebra «Maderuelo Siglo XII», una fiesta medieval que transforma las calles de la localidad en un escenario en el que se suceden las recreaciones de escenas de la vida cotidiana de los antiguos habitantes. Además, vecinos y visitantes tienen la posibilidad de vestirse con indumentaria medieval y participar activamente en la celebración.

Maderuelo, el pueblo más bonito de Segovia

@turismoprovinciasegovia 🗺️ La Provincia de Segovia, un mundo entero por descubrir | Maderuelo 🏘️ Maderuelo es una villa medieval situada sobre un espolón rocoso junto al río Riaza, con orígenes en el siglo X y un papel clave en la defensa del Duero durante la Reconquista. Fue cabeza de una comunidad de aldeas bajo el dominio de linajes como los Luna y Villena 🏰 Su casco urbano conserva aún parte de la muralla, el “Arco de la Villa” y la iglesia de Santa María. Llegó a contar además con hasta diez parroquias, un castillo y arrabales, hoy desaparecidos ✨ Con un trazado irregular de calles y manzanas estrechas, Maderuelo destaca por su autenticidad y belleza, formando parte de los pueblos más bonitos de España. ¡Ven a conocerlo! #ProvinciaDeSegovia #UnMundoEnteroPorDescubrir #NuestrosPueblos #NuestraFortaleza #TurismoPorSegovia #Maderuelo ♬ sonido original – Turismo Provincia de Segovia

La historia de Maderuelo está ligada a su privilegiada ubicación sobre un cerro, junto al río Riaza. Sus tierras fueron habitadas por los arévacos y posteriormente por romanos y visigodos. En el siglo XI, la villa quedó integrada en los procesos de repoblación castellana y adquirió una notable importancia militar. Durante siglos llegó a controlar numerosas aldeas y contó con más de una decena de iglesias. Su mayor tesoro es la ermita de la Vera Cruz, vinculada tradicionalmente a los templarios. La construcción del embalse del Riaza en los años 50 provocó una fuerte despoblación.

Lugares de interés

La muralla de Maderuelo conserva buena parte de sus lienzos y el emblemático Arco de la Villa. El recinto defensivo contaba con cuatro puertas y un castillo integrado en su extremo oriental. La población llegó a tener entre ocho y diez parroquias y llegó a extenderse mediante varios arrabales, que, al parecer, quedaron despoblados ya en el siglo XIV.

Como principal entrada de Maderuelo, el Arco de la Villa protegía el acceso occidental al recinto amurallado. Todavía conserva los cerrojos, la poterna y unas gruesas puertas de madera acorazada, decoradas con elementos y restos de policromía del siglo XV. Hasta comienzos del siglo XX, el acceso contaba además con un foso y un puente.

La antigua ermita de San Miguel forma parte del conjunto histórico del municipio y sus muros estuvieron integrados en el sistema defensivo occidental. El edificio ha experimentado profundas remodelaciones y, durante el siglo XV, se añadió una segunda nave rectangular coronada por una pequeña espadaña. El interior alberga diversos enterramientos situados bajo arcos góticos, entre los que destaca la lápida de Hermosa.

Por sus dimensiones y por la variedad de estilos arquitectónicos que conserva, la iglesia de Santa María del Castillo es uno de los monumentos más destacados de Maderuelo. De hecho, es el único templo de la provincia de Segovia que conserva restos de estilo califal.

Cuando el nivel de las aguas desciende a comienzos de agosto, emerge el antiguo Puente Viejo, una sólida construcción de sillería. Aunque tradicionalmente se ha relacionado con la época románica, algunos expertos consideran que podría tener un origen romano.

Por último, la ermita de Castroboda fue levantada a finales del siglo XVIII gracias al esfuerzo de los propios vecinos de Maderuelo. La construcción se realizó sobre una ermita anterior dedicada a San Roque, tradicionalmente considerado protector frente a las epidemias de peste.

Entorno natural

El paseo de la Solana comienza junto a la Puerta de la Villa y se extiende por la ladera, descendiendo poco a poco hacia los puentes del Riaza. Durante el recorrido, el visitante puede contemplar una de las imágenes más características de Maderuelo, con sus casas y murallas serpenteando sobre los riscos del cerro.

La Solana es, además, uno de los espacios más cambiantes de la localidad, ya que su paisaje se transforma con el paso de las estaciones. En primavera predominan los tonos verdes, mientras que en agosto el entorno adquiere un característico color dorado. Con la llegada del otoño aparecen los tonos marrones y, durante el invierno, la nieve puede cubrir el paisaje de blanco.