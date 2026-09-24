El mejor balneario para mayores de 65 años es una escapada a Murcia: lo descubrieron los íberos hace 2.500 años, y después los romanos construyeron allí sus termas

En Murcia hay un rincón pensado para desconectar y disfrutar de unos días de descanso, especialmente atractivo para quienes buscan una escapada tranquila después de los 65 años.

Archena reúne naturaleza, aguas termales y espacios de bienestar en un entorno junto al río Segura, alejado del ritmo habitual de las grandes ciudades.

El balneario de Murcia con más de 2.500 años de historia

El Balneario de Archena se encuentra en el Valle de Ricote, a orillas del Segura, y su origen está ligado a un manantial de aguas minero-medicinales. Según la cronología histórica del propio complejo, los íberos ya utilizaban estas aguas en el siglo V a. C., hace aproximadamente 2.500 años.

La llegada de Roma marcó otra etapa. Durante el siglo I d. C., los romanos construyeron instalaciones termales en el lugar y aprovecharon el manantial con una infraestructura más desarrollada. Las excavaciones arqueológicas han permitido documentar diferentes fases de ocupación y reconstrucción del complejo.

La historia del enclave no terminó con la Antigüedad. El uso de las aguas continuó durante siglos y el balneario experimentó una importante transformación arquitectónica en el siglo XIX, cuando se levantaron algunos de los edificios que todavía forman parte del conjunto.

¿Por qué Archena es una opción para una escapada de mayores?

El interés actual de Archena reside en la combinación de turismo termal, alojamiento y entorno natural. El complejo dispone de hoteles, piscinas termales, circuito termal y una galería destinada a tratamientos, además de servicios de fisioterapia y otras instalaciones vinculadas al bienestar.

Para las personas mayores de 65 años, este tipo de destino puede resultar especialmente interesante por la posibilidad de concentrar en una misma escapada alojamiento, descanso y actividades termales.

No obstante, la conveniencia de determinados tratamientos depende de las circunstancias de cada persona y de las indicaciones médicas correspondientes.

¿Qué queda de las termas romanas de Archena?

La huella romana continúa presente en el complejo. Entre los vestigios documentados figura una inscripción relacionada con la reconstrucción de los acueductos, además de estructuras y materiales arqueológicos localizados durante distintas excavaciones.

La Universidad de Murcia ha estudiado ampliamente el pasado romano del balneario. Los trabajos del Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía (CEPOAT) sitúan el uso de las aguas por los íberos y explican la posterior construcción de instalaciones romanas.

Los estudios académicos de la Universidad de Murcia también han documentado la importancia de las infraestructuras hidráulicas romanas vinculadas al enclave y las distintas fases históricas del balneario. La investigación arqueológica permite así relacionar el actual complejo termal con un espacio utilizado desde la Antigüedad.

Una escapada termal junto al río Segura

Además del balneario, Archena ofrece un entorno apropiado para completar la visita con paseos y patrimonio. El municipio se encuentra en el Valle de Ricote y conserva restos relacionados con las culturas que ocuparon la zona a lo largo de los siglos.

El propio complejo ocupa actualmente más de 200.000 metros cuadrados y se encuentra rodeado por un paisaje de huerta y vegetación junto al Segura. Su combinación de aguas termales, historia y servicios turísticos explica que siga siendo uno de los destinos termales más conocidos de la Región de Murcia.