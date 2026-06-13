El pueblo español que ha dejado sin palabras a la guía Michelin: más estrellas por habitante que cualquier otro lugar del mundo

Ulldecona, un pequeño pueblo situado entre Cataluña y la Comunidad Valenciana y conocido por sus olivares y su castillo, alberga algunos de los mejores restaurantes de España. En su término municipal, que abarca aproximadamente 126 km², se han catalogado 1.524 olivos milenarios repartidos por todo el territorio. El otro gran símbolo de Ulldecona es su castillo, declarado Bien Cultural de Interés Nacional. Entre sus elementos más destacados se encuentran la Torre Redonda, la Iglesia de Santa María de los Ángeles y la Torre del Homenaje.

Sin embargo, lo que realmente llama la atención de esta localidad tarraconense es que, con apenas 6.000 habitantes, tiene dos restaurantes con estrella Michelin, razón por la cual se ha posicionado en el mapa gastronómico.

Ulldecona, el pueblo con más estrellas Michelin por habitante

Rodeado de huertos, mar Mediterráneo y tradición agrícola, este enclave ha sabido transformar su identidad rural en una cocina de altísimo nivel. Sus chefs han reinterpretado recetas tradicionales con técnicas contemporáneas, sin perder la esencia del producto local y de temporada.

Antic Molí

«Antic Molí es un restaurante con estrella Michelin situado en Ulldecona, en el corazón del Delta del Ebro, donde la tradición y la innovación se encuentran en cada plato. Liderado por el chef Vicent Guimerà, nuestro menú de autor apuesta por el producto local, la sostenibilidad y una experiencia gastronómica auténtica y sensorial. Déjate sorprender por una cocina de proximidad con una visión contemporánea, inspirada en el paisaje del Ebro, entre arrozales, mar y montaña».

El menú «Nu Origen» se compone de una selección de bocados exquisitos: hoja de roble; canónigos y queso; sobrasada vegetal y miel; remolacha y lengua de vaca; bikini de «cor de bosc»; apio, caviar de sarrión; «calçots» y rape; habitas, trufa y galera; cebolla tierna y cigala; espinacas y anguila; alcachofa y berberechos; gamba de Tarragona; leguminosas y tendones; cebollino y escrita; colmenillas y perdiz; naranja, vermut barrica y aceitunas verdes; nueces y leche de cabra; rúcula y algarroba; petit fours.

En la carta se pueden encontrar los siguientes platos:

Entrantes individuales (media ración) : taco hojaldrado de steak tartar hecho al momento en mesa, ostra del Delta con pepino, canelón de pollo con panceta y salsa périgord, ortigas de mar en tempura.

: taco hojaldrado de steak tartar hecho al momento en mesa, ostra del Delta con pepino, canelón de pollo con panceta y salsa périgord, ortigas de mar en tempura. Entrantes para compartir : gamba roja con bullabesa y tempura de azafrán, salteado de chipirones con cebolla y habas, huevo de corral con caviar, salteado de setas de temporada con escalop de foie, espardeñas con su pil-pil y butifarra negra.

: gamba roja con bullabesa y tempura de azafrán, salteado de chipirones con cebolla y habas, huevo de corral con caviar, salteado de setas de temporada con escalop de foie, espardeñas con su pil-pil y butifarra negra. Arroces : arroz de lomo alto de ternera, arroz de gatet y pota, arroz cremoso de gamba de Tarragona, arroz de pato y anguila.

: arroz de lomo alto de ternera, arroz de gatet y pota, arroz cremoso de gamba de Tarragona, arroz de pato y anguila. Pescados : lenguado con manitas de cerdo, puerro a la brasa, almejas y salsa verde, rape a la donostiarra con ajos y chutney de pimientos, lubina con cañuts del Delta, tomate seco y beurre blanc.

: lenguado con manitas de cerdo, puerro a la brasa, almejas y salsa verde, rape a la donostiarra con ajos y chutney de pimientos, lubina con cañuts del Delta, tomate seco y beurre blanc. Carnes : chuleta de vaca vieja con verduras de la huerta, solomillo de ternera con cor de bosc, cabrito con salsa muhammara e higos verdes.

: chuleta de vaca vieja con verduras de la huerta, solomillo de ternera con cor de bosc, cabrito con salsa muhammara e higos verdes. Postres: hoja de higuera y remolacha, melocotón, avellanas y sake, rúcula y algarroba.

Les Moles

«Un proyecto de vida como el nuestro sólo es posible si lo que le mueve es la pasión. Para nosotros, la cocina es una manera de vivir, una manera de ver y entender todo lo que nos rodea y es nuestra fuente preferida de aprendizaje. Proximidad, técnica y diversión son los ejes sobre los que orbita todo lo que sale de nuestra cocina, son el epicentro de todas las transformaciones y de nuestra evolución. Nuestra filosofía, nuestros valores, nuestra forma de pensar y de entender todo lo que nos rodea deben ser un reflejo en el plato».