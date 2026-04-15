La polémica decisión de la RAE que cambió las reglas del juego para siempre: al final cedieron, pero la norma es clara

En el español hay palabras que se usan mal por influencia de otros idiomas o por su propio uso, pero la generalización del término hace que la Real Academia Española (RAE) tenga que acabar aceptándolas.

Más o menos este es el caso del imperativo de ir en la segunda persona del plural. Es decir, idos. Poco a poco se ha ido estableciendo iros pese a que no era correcto.

Sin embargo, la RAE ha decidido recoger el término iros porque el uso ya es mayoritario. No obstante, en la lengua culta los expertos siguen prefiriendo que utilicemos idos.

Por qué la RAE ha acabado aceptando ‘iros’ si no es correcta en español

Hay palabras que parecen una errata pero no lo son. No obstante, en la lengua culta sigue sin haber debate: la segunda persona del plural del imperativo de irse es idos. No obstante, ahora la RAE ha reconocido el fenómeno de iros.

Con ello la RAE reconocido el predominio actual de iros en la lengua oral. Esto se explica por un proceso lingüístico conocido como rotacismo. Esto consiste en la transformación de ciertos sonidos en una consonante rótica, es decir, en una r.

La RAE señala que este fenómeno ha podido verse reforzado por una tendencia general del español europeo a introducir una r en el imperativo con de la segunda persona del plural.

Es decir, aunque para la RAE no sea un término correcto en el español estándar, sí que tiene que reconocerla porque su uso ya es predominante.

Sin embargo, la Academia advierte que esta aceptación de iros no debe extenderse al resto de los verbos. En el habla culta siguen siendo incorrectas formas como marcharos o callaros, siendo las únicas formas recomendables marchaos y callaos.

‘Iros’ e ‘idos’ están aceptadas en español, pero la RAE prefiere una de ellas

La Real Academia Española establece que la forma más recomendable en la lengua culta para la segunda persona del plural del imperativo del verbo irse es idos.

De hecho, tradicionalmente la única considerada normativamente correcta cuando se trata de un mandato dirigido a vosotros.

En español, las formas del imperativo de la segunda persona del plural pierden la -d final cuando se les añade el pronombre enclítico os.

Así ocurre en casos como amad > amaos, comed > comeos o venid > veníos. Sin embargo, el verbo irse constituye una excepción.

Según explica la RAE, la forma que cabría esperar, íos, ya existió en el español antiguo, pero su escaso cuerpo fónico hizo que se mantuviera la d original del imperativo id, dando lugar a idos. Por este motivo, durante mucho tiempo fue la única opción aceptada en la lengua culta.

Otros verbos que parecen imposibles de escribir en español

Pero si hablamos de verbos en imperativo el caso más curioso es el de sal-le. De hecho para poder redactarlo hemos tenido que tomarnos una licencia gramatical. Básicamente hablamos del imperativo en segunda persona del singular del verbo salir y el pronombre le.

Desde el punto de vista oral, no hay ningún inconveniente: se puede pronunciar claramente como dos sílabas separadas (sal-le). El conflicto aparece en el momento de trasladarlo a la escritura.

Según la normativa ortográfica vigente, los pronombres átonos se escriben unidos al verbo en imperativo afirmativo. Por tanto, la lógica ortográfica llevaría a escribir salle.

El problema es que en español la secuencia ll representa un sonido distinto, no el de dos eles separadas. Es decir, salle se leería como una elle, no como sal-le.