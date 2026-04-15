Horario del Celta - Friburgo y canal de televisión para ver en directo y en vivo online el partido de la Europa League gratis.

El Celta afronta un partido muy importante en esta vuelta de los cuartos de final de la Europa League, ya que tiene que remontar el 3-0 que sufrió hace una semana frente al Friburgo. Ahora, los celestes buscan hacerse fuertes en Vigo para intentar hacer la machada y darle vuelta a una eliminatoria que está muy cuesta arriba. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online este choque que se disputa en Balaídos.

Horario del Celta – Friburgo: a qué hora es el partido de la Europa League

El Celta recibe al Friburgo en Vigo para jugar el partido que corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El conjunto celeste espera el milagro en Balaídos, ya que tenemos que recordar que hace una semana cayó por 3-0 en tierras germanas. Los goles de Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste y Matthias Ginter dejaron prácticamente sentenciados a los de Claudio Giráldez, aunque no hay que descartar que los gallegos puedan igualar la eliminatoria para mandarla a la prórroga o, en el mejor de los casos, que consigan ganar por una diferencia de cuatro o más goles.

Cuándo es el Celta – Friburgo de los cuartos de la Europa League

La UEFA ha programado este emocionante Celta – Friburgo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League para este jueves 16 de abril. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el inicio de este partidazo entre celestes y alemanes en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no hayan incidentes ni altercados en la previa del duelo en los aledaños de Balaídos para que el balón pueda rodar de manera puntual en el feudo gallego.

Dónde ver en directo gratis el Celta vs Friburgo: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la competición de plata del viejo continente, así como de la Champions League y de la Conference, fue Movistar+. Este Celta – Friburgo de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recordar que este canal es de pago y será necesaria una suscripción, por lo que este choque no se podrá ver gratis en abierto por TV.

Los aficionados del cuadro gallego y los seguidores de las diferentes competiciones continentales en general también tendrán la vía de ver el choque de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League Celta – Friburgo en directo en streaming y en vivo online mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. La web de este operador también estará disponible para todos sus clientes para que puedan acceder con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en Balaídos.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en esta vuelta de los cuartos de final de la Europa League y también de la Conference. Cuando acaben los partidos de los representantes españoles, el Celta – Friburgo y el Betis – Braga de la competición de plata del viejo continente, como también el AEK de Atenas – Rayo Vallecano, publicaremos sus respectivas crónicas y las reacciones importantes que nos puedan llegar desde los estadios donde se juegan dichos encuentros.

Dónde escuchar por radio en directo el Celta – Friburgo

Por otro lado, todos los seguidores del conjunto gallego que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League deben saber que van a tener la posibilidad de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero podrían conectar con Balaídos para narrar todo lo que ocurra en el Celta – Friburgo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Celta – Friburgo?

El Estadio de Balaídos, situado en la ciudad de Vigo, será el escenario donde se jugará este Celta – Friburgo que corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Este campo se inauguró en 1928, por lo que en dos añitos se celebrará su centenario, Además, tiene un aforo para casi 25.000 espectadores y se espera que las gradas estén llenas porque el equipo va a necesitar a su afición para poder seguir soñando con darle la vuelta a la eliminatoria.

La UEFA ha designado al árbitro inglés Anthony Taylor para que imparta justicia en este frenético Celta – Friburgo de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Su compatriota Jarred Gillett será el responsable de revisar en el VAR todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego de Balaídos para, en el caso de ser necesario, advertir a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del feudo celeste.