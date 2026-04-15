Cuándo se juega el Real Betis – Braga: a qué hora empieza y dónde ver por TV gratis en directo y en streaming la Europa League

El Real Betis y el Sporting de Braga están preparados para ofrecer un auténtico partidazo en esta vuelta de los cuartos de final de la Europa League donde todo está en juego. Ambos equipos empataron en la ida, por lo que esta eliminatoria está totalmente abierta y ambos lucharán por ganarse ese billete para las semifinales de la competición europea. Te contamos la fecha, el horario, el canal de televisión para ver en directo y en vivo online este duelo que se disputará en el Estadio de La Cartuja.

Horario del Real Betis – Braga: a qué hora es el partido de la Europa League

El Real Betis recibe en Sevilla al Sporting de Braga para disputar el partido que corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Los pupilos de Manuel Pellegrini empataron 1-1 en la ida, donde marcaron Florian Grillitsch y Cucho Hernández, por lo que se la juegan en el Estadio de La Cartuja en este choque tan importante para ellos. La intención de los verdiblancos es hacerse fuerte delante de sus aficionados y aprovecharse del factor campo, que está a su favor. Eso sí, para poder estar en las semifinales de la competición de plata del viejo continente tienen que ganar, mientras que si empatan se irán a la prórroga.

Cuándo es el Real Betis – Braga de los cuartos de la Europa League

La UEFA programó este vibrante Real Betis – Braga de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League para este jueves 16 de abril. El organismo que controla el fútbol del viejo continente fijó el arranque de este choque entre andaluces y portugueses en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con plena normalidad en la previa entre los aficiones, por lo que si no se producen incidentes mayores el choque deberá arrancar de manera puntual en el Estadio de La Cartuja.

Dónde ver en directo gratis el Real Betis vs Braga: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en España en exclusiva todos los partidos que se jueguen en las tres competiciones europeas, desde la Champions hasta la Conference, pasando por esta de plata. El Real Betis – Braga correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones, el cual es un canal de pago al que habrá que suscribirse para disfrutar de lo que ocurra en el Estadio de La Cartuja, ya que el choque no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Los hinchas del conjunto de Heliópolis y los amantes de las diferentes competiciones europeas en general también tienen que saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Betis – Braga de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que destacar que esta plataforma pone a disposición de todos sus clientes su página web para que accedan con un ordenador si quieren y ver todo lo que ocurra en el Estadio de La Cartuja.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en las diferentes competiciones europeas, donde estaremos prestando especial atención a los equipos españoles. Por ejemplo, cuando acaben sus partidos publicaremos sus crónicas, como de este Real Betis – Braga y Celta – Friburgo de la Europa League y el AEK de Atenas – Rayo Vallecano de la Conference League.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Betis – Braga

Por otro lado, todos aquellos aficionados del cuadro verdiblanco que no puedan ver por algún motivo en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de vuelta de los cuartos de final de la Europa League tienen que saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca podrán conectar con el Real Betis – Braga para narrar todo lo que ocurra en el Estadio de La Cartuja.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Betis – Braga?

El Estadio de La Cartuja, que se encuentra en la ciudad de Sevilla, será el campo donde se disputará este emocionante Real Betis – Braga correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 1999 y es la casa provisional del cuadro verdiblanco mientras se reforma el Benito Villamarín. Tiene aforo para unas 71.300 personas y se espera una gran entrada en este recinto deportivo que el próximo sábado acogerá la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

La UEFA designó al árbitro italiano Davide Massa para que dirija la contienda Real Betis – Braga de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Su compatriota Daniele Chiffi será el encargado del VAR, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará entre los dos banquillos del Estadio de La Cartuja.