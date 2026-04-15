Los expertos coinciden con la AEMET: piden cerrar las ventanas urgentemente en Canarias a partir de este día

Piden cerrar las ventanas de forma urgente en Canarias a partir de este día, los expertos coinciden con la AEMET ante lo que nos estará esperando. Es hora de empezar a prepararse para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos harán ver en esta situación un giro importante de guion. Un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En esta comunidad autónoma, hay un elemento que va cobrando fuerza.

A medida que llega la primavera en el resto del continente, nos damos cuenta de que en Canarias se repite un patrón que activará todas las alertas y lo hará de tal forma que tocará estar preparados para una situación que, sin duda alguna, nos colocará en una posición complicada. Tocará prepararse para cerrar las ventanas y estar listos para ver llegar un fenómeno que es muy típico de esta época del año y que realmente no tiene vuelta atrás, sino más bien todo lo contrario. Piden los expertos cerrar las ventanas a partir de esta hora.

Los expertos coinciden con la AEMET

La AEMET nos lanza una advertencia que hace que todos estén pendientes de un cielo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Estamos viviendo una de las primaveras más extrañas de los últimos tiempos y no es casualidad, lo que nos espera es algo realmente sorprendente.

Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que la AEMET no duda en lanzar una previsión del tiempo que nos presenta unos mapas del tiempo que llegan con importantes novedades.

Lo que puede pasar en breve es un cambio de tendencia que podría convertirse en algo muy diferente. Una situación del todo inesperada que podría ser la que nos afectará de lleno. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Las islas Canarias estarán en un punto de no retorno con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos darán más de una sorpresa. Es hora de saber qué nos depara un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podría acabar siendo una realidad.

Piden cerrar las ventanas urgentemente en Canarias a partir de este día

La previsión del tiempo de la AEMET no parece que traiga buenas noticias para las islas Canarias, lo que nos estará esperando es un marcado cambio en el tiempo que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días.

Los expertos de la AEMET lanzan una advertencia en su web: «En Lanzarote y Fuerteventura, cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos en el norte de madrugada y a últimas horas. En el resto de islas, predominio de los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas tras el mediodía en la provincia occidental, salvo cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, cuando no se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías. Calima ligera en zonas altas en la provincia oriental, sin descartarla a últimas horas en la provincia occidental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. En cuanto a las máximas, en la provincia oriental, temperaturas en ligero ascenso en costas y ascenso moderado en zonas de interior, sin descartar que sean notables en cumbres; en el resto de islas, sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte».

Un tiempo diferente de una península en la que se avecinan importantes cambios, siguiendo con la misma previsión: «Se prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el norte y oeste peninsular, predominando allí los cielos nubosos. No se descarta alguna precipitación en Galicia, remitiendo y despejando durante la tarde. Habrá nubosidad alta en la segunda mitad del día en el oeste. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto. Probables brumas y nieblas matinales en regiones del cuadrante noroeste peninsular y algunas brumas costeras en los litorales mediterráneos. Aumento general de las temperaturas en toda la Península y Baleares. Únicamente descenderán las temperaturas máximas en el Cantábrico occidental y extremo sureste y las mínimas en el oeste de Galicia. En Canarias aumentarán las máximas, excepto en las islas más occidentales, siendo los aumentos mayores en zonas altas; mínimas sin cambios. Heladas débiles restringidas a cumbres del Pirineo».