Guerra de Irán, en directo | Última hora del bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, cómo van las negociaciones y noticias de Trump hoy
Sigue en directo la última hora del conflicto en Irán hoy 15 de abril
En las últimas horas, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha seguido generando preocupación por el riesgo de una ampliación del conflicto en Oriente Medio, especialmente ante la implicación de Estados Unidos y el impacto que esto puede tener en la seguridad regional y en los mercados internacionales. El escenario sigue siendo muy inestable y cualquier nuevo movimiento puede elevar todavía más la crisis.
La gran incógnita ahora es si habrá una salida diplomática o si la guerra entre EEUU, Irán e Israel seguirá entrando en una fase de mayor desgaste y tensión. De momento, el conflicto continúa abierto, con consecuencias que ya se dejan notar en la geopolítica, en la energía y en la economía global.
Las últimas informaciones confirman que la situación sigue marcada por una elevada tensión, con nuevos ataques registrados en las últimas horas, un aumento del número de víctimas y una gran incertidumbre sobre la evolución del conflicto.
El estrecho de Ormuz, punto crítico para la economía global
Uno de los principales focos de preocupación continúa siendo el estrecho de Ormuz, una infraestructura estratégica clave para el tránsito de petróleo a nivel global. Cualquier alteración en esta zona podría tener un impacto inmediato en los mercados energéticos y en la estabilidad económica internacional.
Irán advierte que controlará el paso por Ormuz y vetará a barcos de sus adversarios
El portavoz del mando central Khatam al-Anbiya ha señalado que el ejército iraní garantizará la seguridad en esa vía y en aguas cercanas como el Golfo y el mar de Omán. Además, ha afirmado que los petroleros o buques vinculados a sus adversarios «no podrán transitar».
El Consejo de Seguridad ruso afirma que EEUU e Israel podrían aprovechar las negociaciones para atacar Irán
El Consejo de Seguridad del Gobierno ruso ha advertido este martes de que «Estados Unidos e Israel podrían aprovechar las conversaciones de paz para preparar una operación terrestre contra Irán«, apuntando a que los dos primeros no lograron «totalmente» sus objetivos militares, a las «interpretaciones diametralmente opuestas» sobre el significado del alto el fuego y a la situación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.
Trump defiende que la guerra en Irán «está a punto de terminar»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este martes que la guerra en Irán, desatada tras la ofensiva lanzada por Washington junto a Israel a finales de febrero, aunque ahora contenida por un alto el fuego, está «muy cerca de terminar».
«Creo que está a punto de terminar, es decir, considero que está muy cerca de terminar», ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena Fox, horas después de haber apuntado a nuevas conversaciones con la República Islámica dentro de «dos días» en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad.
Trump insta al Papa León XIV a tener en cuenta que Irán «ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este martes contra el Papa León XIV para instarle a tomar en consideración que Irán «ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes», cifra que no ha sido confirmada por ninguna autoridad ni organización hasta la fecha, en el marco de la escalada dialéctica emprendida por el inquilino de la Casa Blanca esta misma semana al calificar al Sumo Pontífice de «débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior».
Últimas noticias del conflicto en Oriente Medio
La tensión en Irán sigue siendo máxima y todo apunta a una jornada clave, con la región pendiente de cualquier movimiento militar o diplomático que pueda cambiar el rumbo de la crisis. Arrancamos en directo con la última hora y con todo lo que debes saber desde este momento.
EEUU asegura haber bloqueado los puertos iraníes y «paralizado por completo» su comercio marítimo
El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha asegurado este martes haber bloqueado los puertos de Irán, así como «paralizado por completo» el comercio económico que «entra y sale» del país asiático por mar.
«En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar», ha subrayado el CENTCOM en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha estimado que «el 90% de la economía» de Teherán depende del comercio internacional por mar.
¿Cómo está el precio del barril Brent?
A fecha de 15 de abril de 2026, el precio del barril de petróleo Brent se sitúa en torno a los 94 o 96 dólares (82 euros).