Guerra de Irán, en directo | Última hora del bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, cómo van las negociaciones y noticias de Trump hoy

En las últimas horas, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha seguido generando preocupación por el riesgo de una ampliación del conflicto en Oriente Medio, especialmente ante la implicación de Estados Unidos y el impacto que esto puede tener en la seguridad regional y en los mercados internacionales. El escenario sigue siendo muy inestable y cualquier nuevo movimiento puede elevar todavía más la crisis.

La gran incógnita ahora es si habrá una salida diplomática o si la guerra entre EEUU, Irán e Israel seguirá entrando en una fase de mayor desgaste y tensión. De momento, el conflicto continúa abierto, con consecuencias que ya se dejan notar en la geopolítica, en la energía y en la economía global.

Las últimas informaciones confirman que la situación sigue marcada por una elevada tensión, con nuevos ataques registrados en las últimas horas, un aumento del número de víctimas y una gran incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

El estrecho de Ormuz, punto crítico para la economía global

Uno de los principales focos de preocupación continúa siendo el estrecho de Ormuz, una infraestructura estratégica clave para el tránsito de petróleo a nivel global. Cualquier alteración en esta zona podría tener un impacto inmediato en los mercados energéticos y en la estabilidad económica internacional.