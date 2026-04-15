El Ibex 35 abre la sesión de este miércoles prácticamente plano, en una apertura influenciada por la bajada de los precios del petróleo a menos de 95 dólares el barril.

En concreto, el selectivo madrileño subía en la apertura un leve 0,02%, hasta los 18.290,20 puntos.

En el arranque de la sesión, Unicaja se presentaba como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 1,1% instantes después de la apertura, por delante de Amadeus (+0,76%) y de Caixabank (+0,74%).

Tarjeta roja para la banca

En el extremo opuesto, los títulos de BBVA se dejaban un 0,65%, los de Enagás un 0,41% y los de ACS un 0,4%.

Si bien, uno de los motivos de que el selectivo español abra en positivo es por el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ronde los 94,7 dólares, tras bajar un 0,13%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 90,9 dólares después de retroceder un 0,5%.

Esta ligera bajada del precio del Brent en las primeras horas de este miércoles se produce después de que el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) haya asegurado haber bloqueado los puertos de Irán, así como «paralizado por completo» el comercio económico que «entra y sale» del país asiático por mar.

EEUU e Irán vuelven a verse las caras

«En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar», ha subrayado el Centcom en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha estimado que «el 90% de la economía» de Teherán depende del comercio internacional por mar.

Según palabras de Trump la guerra en Irán, ahora contenida por un alto el fuego temporal, está «muy cerca de terminar». «Creo que está a punto de terminar, es decir, considero que está muy cerca de terminar», ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena Fox.

Horas antes, el mandatario estadounidense apuntó a nuevas conversaciones con la República Islámica dentro de «dos días» en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad.

«No hemos terminado, pero ya veremos qué pasa», ha espetado el presidente norteamericano agregando que, a su juicio, el Ejecutivo iraní «está desesperado por llegar a un acuerdo».

Las bolsas amanecen en positivo

Con la esperanza de que se retomen pronto las conversaciones de paz entre EEUU e Irán, las principales Bolsas asiáticas registran repuntes en la jornada de este miércoles.

En concreto, el Kospi surcoreano ha avanzado un 2,1%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube un 0,6% y la Bolsa de Shanghai ha cerrado en tablas. En Japón, el Nikkei ha ganado un 0,6%.

En EEUU, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron este martes en positivo, con avances del 0,66% y del 1,8%, respectivamente, aunque sus futuros apuntan, de momento, a leves caídas en la apertura de este miércoles.

Euro vuelve a la sombra del dólar

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que el Ftse100 de Londres crecía un 0,2% pero el Cac40 de París se dejaba un 0,6%, mientras que el Dax de Fráncfort se revalorizaba un 0,2%. De su lado, Milán ganaba un 0,04%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1786 ‘billetes verdes’, mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,44%.