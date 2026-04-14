El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este martes, 14 de abril, con una subida del 0,57%, que ha llevado al selectivo hasta los 18.126,3 puntos, en una jornada marcada por la esperanza de que se retomen las conversaciones de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, lo que ha llevado al precio del petróleo a bajar de los 100 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba más de un 1,2% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 98,1 dólares por barril, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 96 dólares, con un retroceso del 3%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, decrecía más de un 3%, hasta los 45 euros por megavatio hora.

La bajada del precio del petróleo en las primeras horas de este martes se produce por la esperanza de que se den nuevas conversaciones de paz entre EEUU e Irán que hagan que el alto el fuego temporal acordado entre ambos países sea permanente.

En este sentido, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha acordado con el departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que reúne a las principales patronales del sector, la aprobación de un nuevo Real Decreto-Ley con medidas adicionales para amortiguar el impacto de la guerra en Oriente Medio.

En el ámbito macro también destaca la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a primera hora de este martes, con un grupo de inversores chinos de sectores como la automoción, las energías renovables, la minería y la inteligencia artificial para atraer inversiones que generen empleo local en España y se integren en cadenas de valor españolas y europeas.

Las empresas del Ibex 35

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban ACS (+2,51%), Arcelormittal (+1,9%) y Santander (+1,47%). En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de Repsol (-0,55%), Iberdrola (-0,5%) y Enagás (-0,29%).

Mercados internacionales

En este contexto, las principales Bolsas europeas registran ascensos en la apertura de este martes: Francfort sube un 1%, París crece algo más de un 0,4%, y Londres se alza casi un 0,3%. También las Bolsas asiáticas avanzan este martes ante el optimismo provocado por la posible reanudación de las conversaciones de paz entre EEUU e Irán.

En concreto, el Kospi surcoreano ha cerrado con un ascenso del 2,7%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube cerca de un 1% y en Japón, el Nikkei ha crecido un 2,4%. Por su parte, en China, la Bolsa de Shanghai crece casi un 1%, en tanto que el índice Shenzhen sube un 1,3%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1781 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años bajaba hasta el 3,5%.