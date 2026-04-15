Ante la regularización masiva de inmigrantes que va a tener lugar durante el mes de abril, los funcionarios ya han alertado del futuro colapso de las oficinas de Extranjería. Además, denuncian que todo el trabajo posterior a la regularización, como va a ser gestionar subsidios y trámites administrativos, también va a causar problemas en otros organismos como el SEPE y la Seguridad Social. Igualmente, afectará especialmente al trabajo de los funcionarios en ministerios como Política Territorial e Interior.

En consecuencia, desde los sindicatos de los funcionarios ya se ha comenzado la negociación de la Oferta Pública de Empleo para este año y se ha exigido el refuerzo de plantillas, dado que se requerirá personal tanto para el proceso de regularización como para todas las gestiones posteriores. Así, desde el sindicato de funcionarios CSIF se denuncia que «no se han adoptado los refuerzos necesarios de personal y de medios para garantizar que el proceso se desarrolle con fluidez y se eviten colapsos administrativos, como ya se están registrando en algunos ámbitos».

«Exigimos el refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de la Administración. Entendemos que es fundamental anticiparse a los efectos de este proceso, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos para evitar el colapso y ofrecer seguridad y atención tanto a empleados y empleadas públicas como al conjunto de la ciudadanía. Además, se debe compensar el esfuerzo adicional realizado por los empleados públicos», reclaman desde el sindicato CSIF.

La regularización masiva ya afecta al Ministerio del Interior

«En el ámbito del Ministerio del Interior, el proceso de regularización ya está teniendo un impacto directo en la carga de trabajo de los empleados públicos encargados de la expedición de documentación, con un aumento de la demanda y, en consecuencia, situaciones de saturación en las oficinas», explican desde CSIF.

Después de que el Gobierno haya aprobado la regularización extraordinaria de inmigrantes, se esperan entre medio millón y un millón de solicitudes hasta el próximo 30 de junio.

Refuerzos de plantilla en Correos

En el caso de Correos, aproximadamente unos 1.000 trabajadores (la quinta parte de la plantilla) de oficinas y sucursales en localidades con más de 50.000 habitantes (aunque también se habilitarán excepcionalmente en las capitales de provincia que no lleguen a esta cifra) se encargarán de tramitar las solicitudes de regularización, que sólo se atenderán con cita previa en horario de mañana y tarde (en total unas 700 oficinas distribuidas por toda España).

Además, está previsto que este millar de trabajadores reciba formación específica entre este miércoles y este viernes, ya que se calcula que hasta el 20% del total de solicitudes se realicen físicamente en sucursales y oficinas. «Esta formación se centrará en el proceso técnico de la tramitación, y no resolverán dudas sobre documentación, requisitos y otros aspectos administrativos», alertan desde CSIF.

En consecuencia, desde CSIF Correos se denuncia que «estas medidas son insuficientes, ya que los refuerzos de personal se realizarán en aquellas oficinas donde el Ministerio de Inclusión detecte afluencias masivas» y que «el Gobierno ha esperado hasta el último momento para preparar este proceso, a pesar de que lo tenía previsto desde el pasado 28 de julio».

Por tanto, insisten en que no se ha tenido en cuenta la carga de trabajo que se producirá en la actividad ordinaria de Correos, que no se han reforzado las plantillas y que la formación es insuficiente.

Por su parte, desde CCOO también se ha criticado la organización de Correos ante la regularización masiva. Por ello exigen la ampliación de la red de oficinas al menos a 1.000, mañana y tarde, ya que el sindicato cree insuficientes las 350 propuestas para abordar el proceso con solvencia y garantías. Además, piden que haya refuerzos de plantilla en Correos con un incremento mínimo del 30% de efectivos, especialmente en territorios con mayor presión como Andalucía, en pleno proceso electoral.

Huelga indefinida en las oficinas de extranjería

Además, los funcionarios de las oficinas de Extranjería han convocado una huelga indefinida, a través del sindicato CCOO, a partir del 21 de abril, justo cuando comienza el proceso para la regularización masiva de inmigrantes. Unas jornadas en las que se espera recibir cerca de 750.000 solicitudes de extranjeros para formalizar su residencia en España y obtener un permiso de trabajo.