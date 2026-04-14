Los funcionarios de Extranjería amenazan con una huelga indefinida convocada por CCOO para el 20 de abril, justo cuando comienza el proceso para la regularización masiva de inmigrantes, en la que se espera recibir cerca de 750.000 solicitudes de extranjeros para formalizar su residencia en España y obtener un permiso de trabajo.

En concreto, las oficinas de Extranjería tendrán que realizar todos estos procesos de regularización en un tiempo récord y para ello llevan meses solicitando al Gobierno más personal de refuerzo, unas peticiones que no se han atendido. No obstante, a esta huelga también se le suman las peticiones de equiparación salarial y reconocimiento efectivo de la productividad, creación de puestos de atención al público en jornada continuada y más formación para los empleados ante este proceso que comienza de forma inminente.

Así, los funcionarios ya denuncian desde el mes de marzo que, en el ámbito del Ministerio del Interior, «el proceso de regularización está teniendo un impacto directo en la carga de trabajo de los empleados públicos encargados de la expedición de documentación con un aumento de la demanda y, en consecuencia, situaciones de saturación en las oficinas, donde esta situación se va a agravar durante el mes de abril».

Falta de personal en las oficinas de Extranjería

También alertaban desde hace meses que era «fundamental anticiparse a los efectos de este proceso, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos para evitar el colapso y ofrecer seguridad y atención tanto a empleados y empleadas públicas como al conjunto de la ciudadanía».

De esta forma, como está establecido se espera que el grueso de las solicitudes presenciales se realizará previsiblemente en las oficinas de Correos. Asimismo, también se podrán presentar en delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, oficinas de extranjería y algunas oficinas de la Seguridad Social.

Además, se prevén solicitudes telemáticas, aunque desde el sindicato CSIF llevan tiempo alertando de que este sistema puede generar problemas en la identificación de solicitantes y que carezcan de certificado digital.

El personal recogerá y escaneará la documentación comprobando nombre y apellidos, nacionalidad y número de identificación a través de un programa diseñado para tal efecto. Además, se da la circunstancia de que un año después del proceso, el mismo personal será el encargado de renovar los permisos, por lo que podría haber un nuevo colapso.

De igual forma, hay que tener en cuenta que las oficinas de Extranjería tienen además miles de expedientes, alrededor de 180.000 a finales de 2025, pendientes de la regularización ordinaria de extranjeros, que todavía no se han empezado a tramitar.