La Eurocámara debatirá la regularización masiva de Sánchez que compromete las fronteras de la UE

El Parlamento Europeo debatirá la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con Podemos por real decreto y que, para el Partido Popular Europeo, compromete las fronteras de la Unión.

La propuesta se ha registrado por Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, en la comisión de Peticiones de la Eurocámara, que examinará con carácter de urgencia la regularización de inmigrantes, ante las dudas planteadas sobre su impacto y encaje en el marco jurídico comunitario.

Ezcurra advierte que esta legalización «a ciegas» podría afectar a «cientos de miles de personas» y esto podría poner en riesgo la seguridad de la Unión Europea.

Para los populares, el planteamiento de Sánchez responde a una «irresponsabilidad que ni España ni Europa se pueden permitir» y recuerdan que esta medida va en contra de la política migratoria de la Unión.

La falta de control y sus consecuencias

Ante esta regularización masiva, el Partido Popular insiste en la necesidad de hacer pedagogía con el resto de países para que comprendan «la gravedad de las consecuencias de las políticas de Sánchez» y dejan claro que esta regularización no viene acompañada de «ningún control».

Por eso, los populares proponen que sean necesarios certificados oficiales de antecedentes penales y no, como propone el Ejecutivo, declaraciones responsables, porque «de lo contrario, España puede convertirse en un coladero de delincuentes».

El PP recuerda que esta medida no cuenta ni con una evaluación previa de impacto ni tampoco con «criterios amortizados a nivel de la UE» lo que, aseguran los populares, «podría tener efectos inmediatos en ámbitos como los servicios públicos, el mercado laboral y en la aplicación de la legislación comunitaria».

De igual modo, no pierden de vista las posibles consecuencias de la medida pactada entre Sánchez y Belarra. Recuerdan que los países miembros también podrían sufrir las repercusiones en el caso de aprobarse la regularización, puesto que los servicios de residencia concedidos en el espacio Schengen permiten la movilidad dentro de la UE, lo que permitiría movimientos dentro del territorio comunitario y, por tanto «generar responsabilidades adicionales para el Estado que concede los permisos».

El congreso ya se votó en contra

El Congreso de los Diputados rechazó la semana pasada, por mayoría absoluta, la propuesta de regularización masiva de inmigrantes que quiere aprobar el Gobierno.

La moción, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, fue aprobada con los votos de PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. El respaldo del Pleno a esta moción supone que la Cámara Baja insta al Ejecutivo a renunciar, de inmediato, a la regularización extraordinaria de inmigrantes por carecer de requisitos, ir en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

La aprobación de esta moción supone que la soberanía nacional, representada en el Congreso de los Diputados, rechaza la regularización masiva de inmigrantes ilegales, que, según las estimaciones, podría beneficiar a un millón «o incluso a 1,2 millones de personas», apuntan los populares, si se computan las reagrupaciones familiares, frente a las 500.000 que sostiene el Ejecutivo.