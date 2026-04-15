Hacienda permite desgravar hasta 1.350 euros en la renta en 2026 por pagar el seguro del hogar en estas tres situaciones

El miércoles 8 de abril comenzó la campaña de la renta y hasta el próximo 30 de junio los ciudadanos españoles que cumplan con los requisitos tendrán que declarar los ingresos correspondientes al año 2026. Hacienda permitirá a los contribuyentes aplicar una serie de deducciones para poder ahorrar en impuestos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la deducción en la renta por el seguro de hogar, que se podrán aplicar las personas que cumplan con las condiciones que impone la Agencia Tributaria.

Millones de españoles están llamados a hacer el ejercicio del IRPF de aquí al próximo 30 de junio. Los contribuyentes que en 2025 superaran los 22.000 euros o tuvieran dos pagadores, siendo el segundo mayor de 1.500 euros, están obligados a presentar la declaración de la renta. También tendrán que declarar los ingresos los trabajadores autónomos y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que es una ayuda de la Seguridad Social para las personas que están en una situación de vulnerabilidad económica.

Las fechas para hacer la declaración, según informa la Agencia Tributaria, son las siguientes:

Del 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio).

la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio). Del 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio).

El seguro del hogar en la renta 2026

Hacienda permite a los contribuyentes ahorrar impuestos con una serie de deducciones de carácter estatal y autonómico que se pueden introducir en la declaración de la renta para que el resultado salga positivo a los ciudadanos. Esta es una pequeña ayuda del Estado y gobiernos autonómicos para las personas que tengan a menores a cargo, hayan hecho una inversión en vivienda, tengan que afrontar el pago de un alquiler, hayan comprado un coche eléctrico o simplemente hagan un gasto en el gimnasio o dentista.

Una de las deducciones que ofrece Hacienda en la renta es por el seguro de hogar. Tener un seguro en casa no es obligatorio, pero sí altamente recomendable, y los contribuyentes que cumplan con los requisitos lo podrán incluir en la declaración de la renta.

Por ejemplo, sí que lo podrán incluir las personas que se aprovechen de la deducción que ofrece la Agencia Tributaria a las personas que adquirieran o pagaran cantidades para la construcción de la misma con anterioridad a 1 de enero de 2013. Esto permite a los contribuyentes que contrataron una hipoteca antes de 2013 poder acogerse a una base máxima de deducción para inversiones en adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual de 9.040 euros anuales. Así que, para las personas que contrataran un seguro de hogar vinculado al préstamo, la prima anual será deducible dentro de esta deducción. Esto tendrá que estar reflejado en las casillas 547 y 548.

También podrán deducirse el gasto del seguro del hogar los propietarios que tengan una vivienda alquilada. Este gasto podrá ser deducible a la hora de calcular el rendimiento del capital inmobiliario y tendrá que marcarse en la casilla 0114, que se refiere a las primas de contratos de seguro.

Los contribuyentes que sean autónomos y trabajen desde casa también se podrán ahorrar parte del gasto del seguro del hogar si la vivienda afecta a la actividad económica. Es decir, si teletrabajas desde casa, podrás ahorrarte unos euros por lo que pagas de prima anual por tu seguro de hogar.