Lo nunca visto en Hacienda se hace oficial: deducción de 1000 euros en la Renta por el seguro del hogar

La campaña de la Renta 2025 ya está en marcha desde el pasado 8 de abril y, como cada año, hay quien se limita a confirmar el borrador sin mirar demasiado y quien revisa cada dato al detalle. En esa segunda parte suele haber más sorpresas, sobre todo cuando aparecen deducciones que no todo el mundo tiene en cuenta tal y como es el caso de la deducción que tiene que ver con el seguro del hogar.

Esta deducción no es nueva, y sigue pasando desapercibida para muchos contribuyentes, pero en algunos casos deducir el seguro del hogar puede suponer un ahorro importante, aunque no es tan automático como parece y además, no todo el mundo puede aplicarla, ni todo el importe del seguro es deducible. Depende de varios factores que conviene tener claros antes de dar por buena la declaración.

La deducción del seguro del hogar en la declaración de la Renta

Lo primero que hay que entender es que esta deducción del seguro del hogar no aparece ahora. Forma parte del antiguo sistema de deducción por vivienda habitual, que se eliminó hace años pero que sigue vigente para ciertos contribuyentes. Esto hace que muchas personas ni siquiera la contemplen, o directamente piensen que ya no existe, cuando no es así.

El problema es que sólo se mantiene en casos muy concretos, lo que explica que no sea tan conocida ni tan fácil de aplicar como otras deducciones más recientes.

Quién puede beneficiarse realmente

Para poder incluir el seguro del hogar en la declaración, la vivienda habitual tiene que haberse comprado antes del 1 de enero de 2013 ya que a partir de esa fecha, desapareció la deducción por inversión en vivienda habitual, así que quienes compraron después ya no pueden acogerse a este beneficio fiscal. Es decir, da igual que tengas hipoteca o seguro del hogar hoy en día. Si la compra es posterior a 2013, esta deducción no se aplica.

El papel de la hipoteca en esta deducción

Otro punto importante es que el seguro no cuenta por sí solo. Tiene que estar vinculado a la hipoteca. En la práctica, esto significa que el seguro debe formar parte de las condiciones del préstamo desde el principio. No sirve contratarlo después por cuenta propia o cambiar de póliza sin relación con la hipoteca. Además, la hipoteca tiene que seguir activa, ya que si ya está pagada, aunque el seguro continúe, no se puede aplicar la deducción.

Cuánto dinero se puede deducir

Aquí es donde muchas veces se generan expectativas que luego no se cumplen ya que el límite no depende sólo del seguro. La deducción forma parte de un conjunto más amplio, que incluye todos los gastos relacionados con la vivienda habitual. La base máxima sobre la que se aplica la deducción es de 9.040 euros al año. Sobre esa cantidad se calcula el 15%, lo que da un máximo de 1.356 euros.

Pero ese máximo no corresponde exclusivamente al seguro. En ese cálculo entran también las cuotas de la hipoteca, así como los intereses y la parte del seguro que se vincula al préstamo. Por tanto, el seguro es sólo una pieza más dentro de ese total.

Qué parte del seguro sí se puede incluir

Otro punto que suele generar dudas es qué parte del seguro cuenta realmente. No todo el seguro del hogar es deducible. Sólo se puede incluir la parte que cubre los riesgos básicos exigidos por la hipoteca, como incendios o daños estructurales. El resto de coberturas, como robo, asistencia o ampliaciones, no entran en este cálculo. Esto hace que, en muchos casos, la cantidad deducible sea menor de lo que se espera inicialmente.

Por qué muchos contribuyentes la pasan por alto

Aunque puede suponer un ahorro interesante, esta deducción no siempre aparece clara en el borrador. Y si no se revisa bien, puede quedarse fuera. Además, el hecho de que esté limitada a viviendas compradas antes de 2013 hace que cada vez menos personas puedan beneficiarse, lo que también reduce su visibilidad. Aun así, para quienes sí cumplen los requisitos, merece la pena comprobar que todo está correctamente incluido, porque aunque no suponga el máximo, cualquier ajuste puede marcar la diferencia.

Fechas que conviene tener en mente

Más allá de las deducciones, la campaña de la Renta 2025 tiene varias fechas clave que conviene no perder de vista. El plazo para presentar la declaración comenzó el 8 de abril y termina el 30 de junio. Durante este periodo se puede hacer por internet sin necesidad de cita previa.

Quienes prefieran hacerlo por teléfono pueden hacerlo a partir del 6 de mayo, aunque la cita se puede solicitar desde el 29 de abril. La atención presencial empieza el 1 de junio, con cita previa desde el 29 de mayo. Y hay un detalle importante: si el resultado es a pagar y se quiere domiciliar, el plazo termina antes, el 25 de junio.

En resumen, la deducción por el seguro del hogar existe y puede suponer un ahorro relevante, pero está lejos de ser universal. Depende de cuándo se compró la vivienda, de si hay hipoteca y de cómo esté vinculado el seguro. Por eso, más que darlo por hecho, lo importante es revisar bien cada caso antes de confirmar la declaración.