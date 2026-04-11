Terremoto en la Renta 2025: Hacienda te devuelve 1000€ por esta deducción si vives en Madrid

El 8 de abril comenzó la campaña de la Renta 2025, y la Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de los contribuyentes su borrador correspondiente. Sin embargo, muchos madrileños desconocen que pueden recuperar hasta 1.000 euros simplemente aplicando una serie de deducciones. Normalmente, Hacienda no incluye estos beneficios fiscales automáticamente en el borrador, así que es fundamental revisar detalladamente cada casilla antes de confirmarlo.

Las deducciones autonómicas del IRPF son ventajas fiscales específicas que cada comunidad autónoma establece para sus residentes. En el caso de la Comunidad de Madrid, las deducciones por obras de mejora energética en vivienda permiten reducir entre un 20 % y un 60 % del gasto según el nivel de eficiencia alcanzado.

Deducción en la Renta 2025 para los madrileños

La declaración de la Renta 2025 en la Comunidad de Madrid incluye diversas deducciones autonómicas que pueden reducir la cuota a pagar.

Por nacimiento o adopción de hijos

La deducción por nacimiento o adopción en la Comunidad de Madrid es de 721,70 € por hijo, con un incremento adicional en casos de partos o adopciones múltiples durante el primer año de aplicación. Para nacimientos anteriores al 1 de enero de 2023, la cuantía es de 600 € por hijo. Esta deducción se aplica en el año del nacimiento o adopción y en los dos ejercicios siguientes, siempre que los progenitores convivan con los hijos. Además, se exige no superar determinados límites de renta tanto individuales como de la unidad familiar para poder beneficiarse de la deducción.

Por cuidado de ascendientes

La deducción asciende a 515,50 euros por cada ascendiente mayor de 65 años o con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, siempre que se tenga derecho a aplicar el mínimo por ascendientes. En los casos en que el mismo ascendiente dé derecho a la deducción a más de un contribuyente al mismo tiempo, el importe se repartirá a partes iguales entre ellos si tributan de forma individual.

Por arrendamiento de la vivienda habitual

La deducción por arrendamiento de la vivienda habitual permite aplicar el 30 % de las cantidades satisfechas por el alquiler durante el período impositivo, con un límite máximo de 1.237,20 euros tanto en tributación individual como conjunta. Para poder beneficiarse de esta ayuda, el contribuyente debe ser menor de 40 años a la fecha de devengo del impuesto y cumplir determinados límites de renta, tanto individuales como de la unidad familiar.

Además, sólo tiene derecho a la deducción quien figure como arrendatario en el contrato, ya que los pagos realizados por otras personas no generan este beneficio, independientemente del régimen económico matrimonial. Asimismo, la vivienda debe destinarse a residencia habitual, entendida como la que satisface la necesidad permanente de vivienda, aunque en algunos casos los contratos de temporada pueden aceptarse si tienen una duración mínima de un año.

Por gastos educativos

La deducción por gastos educativos permite aplicar un 15 % sobre los gastos de escolaridad, otro 15 % sobre la enseñanza de idiomas y un 5 % sobre la adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar, siempre que estos gastos correspondan a las etapas educativas establecidas por la normativa. La base incluye la escolaridad en centros privados no concertados, así como determinadas actividades de idiomas, ya sean extraescolares o de régimen especial, mientras que quedan excluidos gastos como comedor, transporte o libros.

Asimismo, los gastos deben estar vinculados a hijos o descendientes que generen derecho al mínimo por descendientes, y se reducen en el importe de becas o ayudas recibidas. También se exige que la suma de las bases imponibles del contribuyente y su unidad familiar no supere el límite fijado en función del número de miembros.

Por el pago de intereses de préstamos para la adquisición de vivienda

La deducción permite aplicar el 25 % de los intereses satisfechos durante el período impositivo por préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda habitual o futura vivienda habitual del contribuyente, con un límite máximo de 1.031 euros tanto en tributación individual como conjunta. Para su aplicación, se considera vivienda habitual la definida en la normativa del IRPF vigente desde 2013. Además, el requisito principal es tener menos de 30 años en el momento correspondiente.

Por la obtención de la condición de familia numerosa

La deducción por obtención del título de familia numerosa permite aplicar el 50 % de la cuota íntegra autonómica en el caso de familias de categoría general, con límites máximos de 6.186 euros en tributación individual y 12.372 euros en tributación conjunta. En el caso de familias numerosas de categoría especial, la deducción alcanza el 100 % de la cuota íntegra autonómica, con límites de 12.372 euros en tributación individual y 24.744 euros en tributación conjunta.

Para poder aplicarla en la Renta 2025, es necesario que el contribuyente forme parte de una unidad familiar que ostente, a la fecha de devengo del IRPF, el título oficial de familia numerosa expedido por la autoridad competente. Además, se exige que la renta conjunta de la unidad familiar no supere el umbral establecido por la normativa, calculado en función del número de miembros del hogar.